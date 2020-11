Michele Dentice e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lui bacia Serena, lei…

Michele Dentice e Roberta Di Padua ancora al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over si ritroveranno per un altro confronto dopo l’accesa discussione della scorsa settimana. L’ultimo faccia a faccia si era concluso con Roberta che, dopo aver cancellato il numero di telefono di Michele, aveva annunciato che sarebbe uscita con Armando Incarnato lasciando, poi, lo studio di fronte alle critiche di Michele che l’aveva accusata di essere troppo gelosa e di atteggiarsi pur non essendo Monica Bellucci. Parole che avevano portato Roberta a mettere una pietra sulla frequentazione, ma sarà davvero così? Come svelano le anticipazioni del Vicolo Delle News, nella puntata odierna, Michele e Roberta avranno un nuovo confronto che, tuttavia, non porterà a nulla di buono.

MICHELE DENTICE E ROBERTA DI PADUA, TUTTO FINITO A UOMINI E DONNE?

Dopo un filmato riassuntivo del confronto dietro le quinte, Michele Dentice e Roberta Di Padua si ritroveranno al centro dello studio. Il cavaliere e la dama non riusciranno a trovare un punto d’incontro e Roberta apparirà sempre più dubbiosa. Anche la frequentazione con Serena non andrà nel migliore dei modi. I due sono usciti insieme e si sono anche baciati, ma Sarena non nasconderà la propria amarezza quando scoprirà di essere stata invitata da Michele in seguito al rifiuto di Giulia, una ragazza romana giunta in trasmissione esclusivamente per conoscerlo. Intenzionata a non farsi presente in giro, anche Serena, esattamente come Roberta, tornerà al proprio posto lasciando Michele solo al centro dello studio. Il cavaliere, dunque, resterà senza frequentazioni?



