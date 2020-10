Michele Dentice e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Nuova dama per lui, lei…

Michele Dentice e Roberta Di Padua lasceranno presto lo studio di Uomini e Donne come hanno fatto Alessandro e Stefania? Quest’ultimi hanno lasciato la trasmissione dopo poche settimane dall’inizio della loro frequentazione, ma per Michele e Roberta, l’addio al programma è ancora molto lontano. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal portale NewsUeD, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Michele e Roberta dovrebbero tornare al centro dello studio per fare il punto sulla loro conoscenza. Il cavaliere, dopo essere uscito anche con Carlotta Savorelli, ha deciso di continuare a frequentare solo Roberta per la quale ha provato una forte attrazione sin dal primo appuntamento. Tuttavia, nella puntata odierna, dimostrerà di aver già cambiato idea provocando una forte delusione nella Di Padua.

MICHELE DENTICE E ROBERTA DI PADUA, NUOVE INCOMPRENSIONI

Come fanno sapere le anticipazioni di NewsUeD, Michele Dentice non è ancora disposto a frequentare solo Roberta Di Padua e a pensare ad un futuro con lei. Pur provando una forte attrazione, il cavaliere non parla ancora di sentimento e, nella nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi, deciderà di far entrare in studio una ragazza che ha chiamato la redazione chiedendo espressamente di conoscerlo. L’incontro con la nuova pretendente renderà felice Michele che deciderà di farla restare. Il cavaliere, dunque, comincerà ad uscire con la nuova dama? Come reagirà Roberta di fronte a tale scelta? La Di Padua, sempre molto schietta e sincera, non nasconderà la propria delusione.



