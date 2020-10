Michele Dentice, Uomini e Donne/ Bidona Carlotta ed esce con Roberta Di Padua…

Michele Dentice ancora tra Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua. L’affascinante cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver dato buca a Roberta Di Padua per uscire con Carlotta, nella nuova puntata del dating show di canale 5 tornerà in studio per un nuovo confronto con le due dame. Rispetto alla settimana scorsa, qualcosa è cambiato. Michele che non ha mai nascosto di essere molto attratto da Roberta, confessa di aver “bidonato” Carlotta per poter uscire proprio con la Di Padua. Come se non bastasse, Michele confesserà di aver portato Roberta a cena nel ristorante in cui avrebbe dovuto cenare con Carlotta. Tra le due dame e il cavaliere ci sarà così un duro confronto e, nei confronti del cavaliere non mancheranno le critiche.

MICHELE DENTICE SCEGLIE ROBERTA DI PADUA?

L’attrazione fisica tra Roberta Di Padua e Michele Dentice è sotto gli occhi di tutti. Deciso a non prendere in giro Carlotta che ha più volte ribadito di provare un sentimento forte nei suoi confronti, il cavaliere del trono over prenderà una decisione scegliendo di continuare a frequentare solo Roberta. Nei confronti di quest’ultima, il cavaliere ha provato subito un forte interesse. Tra Michele e Roberta, dunque, nascerà l’amore? La scelta del cavaliere sarà definitiva? Roberta e Michele decideranno di lasciare insieme la trasmissione? Secondo le anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, nelle prossime settimane, non mancheranno i colpi di scena.



