MICHELE DENTICE E ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ Tina: “Siete d’accordo o non…”

Michele Dentice e Roberta Di Padua sono d’accordo? La dama del trono over, nonostante l’atteggiamento di Michele, continua a restare al suo posto accettando tutto ciò che fa il cavaliere. Un atteggiamento che sta insospettendo Tina Cipollari. “Da quando frequenta Michele non la riconosco più. Lei è una donna di pancia. Quando frequentava Riccardo Guarnieri era una tigre. Siete d’accordo per caso? Altrimenti non si spiega quest’atteggiamento di Roberta”, fa notare la bionda opinionista. “La cosa strana è che Michele ha fatto una scenata di gelosia a Giulia e lei non ha battuto ciglio”, ha aggiunto Gianni Sperti. A dare ragione a Tina e Gianni è Armando Incarnato che conosce bene Roberta. “Tu sei la Roberta che con me si lamentava dell’assenza, tu sei la Roberta che se un uomo non ti chiama, ti presenti a casa sua”, afferma il cavaliere napoletano. Roberta, però, ribadisce di essere sempre la stessa e di aver semplicemente promesso a Michele di assumere un atteggiamento più pacato (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MICHELE DENTICE AL CENTRO DELLE CRITICHE

Michele Dentice sempre più al centro delle critiche a Uomini e Donne. Il cavaliere, nella scorsa puntata, è finito nella bufera per un vocale che ha inviato a Serena in cui criticava tutte le dame che stava frequentando, in primis Carlotta e Roberta Di Padua. Critiche che avevano ferito Roberta che, nella puntata in onda oggi, sarà nuovamente delusa dal cavaliere per il quale prova una forte attrazione. Come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, il vocale che Michele ha inviato a Serena sarà ascoltato da tutto lo studio dando vita a nuove discussioni e critiche nei confronti del cavaliere che cercherà di giustificarsi senza, tuttavia, riuscire a convincere gli altri protagonisti del trono over.

MICHELE DENTICE TRA ROBERTA DI PADUA E GIULIA

I problemi e le incomprensioni tra Michele Dentice e Roberta Di Padua sono all’ordine del giorno. Da una parte c’è la dama che non riesce a staccarsi da lui nonostante la sua assenza e, dall’altra, c’è Michele che non ha ancora dato l’esclusiva a nessuna dama. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Michele si ritroverà tra Roberta Di Padua e Giulia. Quest’ultima, dopo il confronto con Armando Incarnato, sarà la causa di un altro scontro tra Michele e Roberta. Quest’ultima, infatti, scoprirà che il cavaliere invia le stesse foto in cui si mostra senza maglia in palestra sia a lei che a Giulia. Come giustificherà questo gesto il cavaliere? Lo scopriremo tra pochissimo.



