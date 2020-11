Michele Dentice, Uomini e Donne/ Un vocale smaschera il cavaliere…

Michele Dentice torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere continua ad essere al centro delle critiche per le sue conoscenza. Dopo Roberta Di Padua, Michele ha accettato alla sua corte Serena con cui è già uscito lasciandosi andare anche ad un bacio e Giulia, una bellissima ragazza giunta in trasmissione unicamente per lui. Nella scorsa puntata, il cavaliere ha avuto l’ennesimo scontro con Roberta che ha annunciato di voler chiudere la frequentazione, ma si è anche scontrato con Serena la quale si è sentita sminuita dopo aver scoperto di essere stata invitata a cena da Michele perchè Giulia aveva già un impegno. Michele è stato fortemente criticato ed oggi continuerà ad essere bersagliato soprattutto dopo una rivelazione di Serena.

MICHELE DENTICE, SCONTRO CON SERENA A UOMINI E DONNE

Serena contro Michele Dentice nella nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Serena ha invitato alla redazione un vocale che le ha inviato Michele in cui critica tutte le donna con cui è uscito finora, compresa Roberta Di Padua di cui dirà “ha un sedere che sembra un portaaerei“. Roberta non nasconderà la propria delusione mentre Michele cercherà di giustificarsi spiegando il senso di quelle parole. A sorprendere tutti sarà proprio la Di Padua che ribadirà il proprio interesse per il cavaliere. Cosa farà Michele? Accetterà di uscite ancora con Roberta e Serena o dirà addio ad entrambe tuffandosi in nuove conoscenze? Lo scopriremo tra pochissimo nel corso della nuova puntata.



