Michele e Anna, genitori Cristiano Caccamo/ “Fantastici e unici, un’infanzia felice”

L’attore Cristiano Caccamo, nato a Taurianova nel 1989, è figlio di Michele e Anna. L’attore ha anche un fratello di nome Gabriele. In un’intervista alla Gazzetta del Sud, Cristiano Cacccamo ha parlato della sua infanzia in Calabria, dove è rimasto fino ai 15 anni: “Ho avuto una infanzia assolutamente felice e serena. Con due genitori fantastici, unici, e con un contorno familiare raro”. E ha aggiunto di avere un rapporto indissolubile con la sua famiglia: “Ci confrontiamo continuamente, non c’è scelta che non sia condivisa. I miei valori sono antichi: li ho ereditati dai miei nonni. Faccio sempre riferimento a quanto mi è stato insegnato, in ogni mio minimo rapporto metto in primo piano il rispetto e la lealtà”.

Michele Caccamo: il primo libro del figlio Cristiano

Il padre di Cristiano Caccamo, Michele Caccamo, è un editore, poeta e scrittore italiano. Nel 2020 l’attore ha pubblicato il libro “Chiedimi la Luna”, in un’intervista a Vanity Fair ha rivelato che è stato il padre a convincerlo a scrivere: “Mi ha detto che avrei dovuto cogliere quest’occasione bellissima, che avrei dovuto scriverlo. Mi ha convinto così, come sempre accade, con un consiglio che suona come un invito”. E ha aggiunto: “Ci siamo confrontati, e ci siamo sempre trovati in disaccordo. Non ho ascoltato granché i suoi consigli, e quasi se n’è offeso. Capitava gli chiedessi un parere e mi trovassi poi a fare tutt’altro. “Cosa me lo chiedi a fare?”, finiva per dirmi. Mio padre avrebbe voluto più personaggi, liti motivate da cause diverse. Io sono rimasto fedele alla mia idea originale”.

