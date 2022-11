Michele e Solange/ Lasceranno insieme Matrimonio a prima vista Italia?

Michele e Solange: grande affinità a Matrimonio a Prima Vista?

Michele e Solange sono una delle coppie protagoniste di “Matrimonio a prima vista 2022“, l’esperimento sociale che vede la formazione di coppie di perfetti sconosciuti da parte di un trio di esperti di relazioni sentimentali. In base alle affinità, infatti, i tre esperti combinano le coppie che si conoscono direttamente sull’altare il giorno del matrimonio. Una di queste coppie è quella formata da Michele e Solange compatibili all’85% per il trio di esperti di relazioni sentimentali. La loro combinazione sembra funzionare visto che durante l’ultima puntata i due hanno deciso di proseguire la loro esperienza arrivando alla convivenza.

Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta 7a puntata: separazioni, reunion e crisi per Michele e Solange

La coppia si è messa così a caccia di una casa a Milano, lontana dai genitori di suoceri, all’oscuro della partecipazione di Solange al programma. Che dire tra i due c’è una grandissima complicità ed affinità premiata anche dai telespettatori che si sono appassionati alla loro storia.

Michele e Solange insieme anche dopo Matrimonio a Prima Vista?

Il percorso di Michele e Solange a Matrimonio a Prima Vista 2022 prosegue a gonfie vele. Dopo il matrimonio, la coppia e’ partita per il viaggio di nozze a Gran Canaria dove hanno scoperto una fortissima attrazione fisica che li ha spinti, poco dopo, a scambiarsi il primo bacio. La luna di miele e’ andata alla grande visto che la coppia ha avuto modo di conoscersi, colloquiare e approfondire la conoscenza. Non sono mancati pero’ degli imprevisti, tra cui l’ex fidanzata di Michele che ha fatto ingelosire non poco Solange.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2022/ Diretta 6a puntata: Alex e Michela si separano?

Durante la scorsa puntata, infatti, i due si sono confrontati proprio sul tema gelosia prima di partire per la montagna che ha segnato un momento importantissimo nella loro conoscenza. Cosa decideranno di fare? Per il pubblico non ci sono dubbi: Michele e Solange sono destinati a stare insieme!

LEGGI ANCHE:

Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a prima vista Italia/ Saranno squalificati oggi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA