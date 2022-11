Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia 2022/ È amore? Una percezione positiva…

Michele e Solange, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: nel vivo del reality

Michele e Solange sono già entrati nel vivo di Matrimonio a prima vista Italia 2022, sembrano piuttosto coinvolti nell’esperienza al netto degli alti e bassi di un format così particolare. Rispetto agli altri concorrenti, i due hanno evitato preconcetti e pregiudizi che avrebbero potuto rovinare le aspettative. Di fatti, hanno avuto entrambi una percezione positiva arrivando alla cerimonia nuziale piuttosto convinti di intraprendere insieme il cammino. Chiaramente, da parte di entrambi non sono stati annullati del tutto i dubbi ma la strada segnata sembra quella giusta. Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022, Michele e Solange hanno dato il via alla luna di miele scegliendo come destinazione le Canarie.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, 4a puntata/ La convivenza: Michela e Alex, Solange e Michele...

Lo scenario ha certamente coinvolto maggiormente entrambi giovando sull’umore e sui buoni propositi per la crescita dell’interazione. Non a caso, la coppia ha trovato nuovi punti in comune oltre a percepire una crescita del feeling non solo comportamentale ma anche dal punto di vista fisico.

Matrimonio a prima vista 2022, Solange rompe le barriere e Michele…

Solange con Michele a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 finalmente è riuscita a superare le barriere che la portano ad essere piuttosto chiusa, raccontandosi in più circostanze e aprendosi senza remore. Dello stesso avviso Michele che ha visto crescere a dismisura la voglia di stare con lei. Dopo tanto dialogo e condivisione alla fine sono stati i primi a cedere all’attrazione dando vita ad un sentito e romantico primo bacio. Da questo momento in poi sarà tutto in discesa; durante il viaggio entrambi si convinceranno che essere diversi può essere l’arma fondamentale per rendere duraturo un rapporto. Ad oggi Michele e Solange sembrano la coppia più affiatata di questa edizione; nonostante le incongruenze sono riusciti a costruire con tranquillità un rapporto fatto di dialogo e di contatto.

Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ Crisi infinita, si sono lasciati'

I fan di Matrimonio a prima vista Italia 2022 sono infatti piuttosto soddisfatti del percorso di entrambi. In particolare Michele sembra decisamente molto accomodante nei confronti della donna ottenendo di fatto numerosi commenti positivi sul web. Nella quarta puntata è facile aspettarsi nuovi scenari positivi per la coppia che viaggia spedita verso l’innamoramento.

LEGGI ANCHE:

PAOLO LUCAS E CAROLINA SI LASCIANO? / La diversità a Matrimonio a prima vista 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA