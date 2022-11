Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Il passato condiziona

Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia 2022: a cuore aperto

Tra scetticismi e dubbi, tra le coppie più in vista a Matrimonio a prima vista Italia 2022 risultano esserci Michele e Solange. Lui si è raccontato fin da subito con una personalità forte e decisa; dopo aver ultimato il suo percorso di studi non vede l’ora di realizzarsi dal punto di vista professionale ma soprattutto anche dal punto di vista sentimentale. L’idea di costruire una famiglia solida è per lui fondamentale, a patto che riesca a trovare una donna capace di rispecchiare i suoi auspici. Solange è sembrata invece più demotivata, forse a causa delle esperienze negative che hanno caratterizzato il suo recente passato.

Nelle dichiarazioni iniziali ha infatti affermato che il periodo della pandemia ha segnato negativamente non solo i suoi stimoli ma anche la sua emotività. Grazie al programma si pone proprio come obbiettivo quello di cambiare rotta rispetto al passato. Rispetto alle altre coppie entrambi non si sbilanciano particolarmente rispetto alle prime impressioni. Le scottature del passato e le ambizioni prefissate spronano entrambi ad andare oltre e di rimandare i giudizi alle prossime ore dedicate alla conoscenza.

Tutti i dubbi di Solange su Michele a Matrimonio a prima vista Italia 2022

Solange inizia l’esperienza al fianco di Michele a Matrimonio a Prima vista Italia 2022 con un pò di difficoltà, soprattutto a causa della mancanza della sua famiglia alla quale non intende presentare fin da subito lo sposo. Fortunatamente però la presenza della sorella le è di conforto e le garantisce la giusta dose di energia per intraprendere l’inconsueto percorso. L’attesa quasi strategica di entrambi può rappresentare un’ottima idea di approccio al programma. Affidarsi alle prime impressioni può infatti rovinare lo spirito dell’esperienza oltre che andare in contrasto con l’obiettivo del programma. Anche gli spettatori sembrano condividere tale posizione; le opinioni sul web non sono ancora ben schierate rispetto alla coppia ma sembra dominare una percezione positiva almeno rispetto all’approccio iniziale.

Nella prossima puntata la curiosità è tutta rivolta alle prime aperture e confronti tra Michele e Solange. Dalle prime impressioni sembrano entrambi molto speranzosi e segnati dalle sofferenze sentimentali; probabilmente sarà possibile osservare una maggiore apertura proprio in virtù della voglia di cambiare.











