Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia/ Cosa porta la convivenza?

Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia: il loro progetto

Michele e Solange sono stati grandi protagonisti dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022. I due coniugi infatti, decidono di portare avanti il progetto di vita, arrivando così alla convivenza. Nel corso della quarta puntata cercano dunque casa a Milano, ma lontana dai genitori di suoceri, ignari della partecipazione di lei al programma. I due, fin da subito, appaiono in grande feeling e il pubblico li premia. Secondo gli esperti, Michele e Solange hanno una complicità dell’85%, che si percepisce già dalla prima puntata. La terza puntata però appare veramente decisiva.

Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta 6a puntata: Lucas e Carolina espulsi!

Dopo essere partiti per la luna di miele, a Gran Canaria, Solange e Alex scoprono una grande attrazione fisica che li porta a darsi anche un bellissimo primo bacio. La luna di miele prosegue per il meglio, tra dialoghi profondi e molto contatto fisico, seppur composto. Nella prossima puntata dunque, conosceremo i risvolti della convivenza di questa coppia già molto amata dal pubblico.

ALEX E MICHELA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ I due consorti si lasciano?

Gli imprevisti di Michele e Solange

Per Michele e Solange ci sono stati però pure alcuni notevoli imprevisti a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022. Uno di questi è dato dall’ex fidanzata di Michele, che porterà Solange a esserne davvero gelosa. L’argomento gelosia sarà quindi al centro della puntata del 23 novembre 2022. Una giornata in montagna però, rappresenterà il momento cruciale della coppia. In questo luogo infatti, Michele e Solange saranno pronti a comprendere gli errori reciproci e a far evolvere in meglio il loro rapporto. Il pubblico è praticamente già pronto per il lieto fine.

MICHELE E SOLANGE, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA / Il progetto della convivenza

Secondo i numerosi commenti presenti sui social del programma infatti, Michele e Solange, sono decisamente una coppia destinata a durare nel tempo. Vedremo come si comporteranno stasera durante una puntata che sicuramente ci promette belle sensazioni e numerosi colpi di scena sia per loro che per le altre coppie in gioco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA