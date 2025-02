Chi sono i genitori di Loredana Errore: quelli naturali morti in un incendio? La smentita

Quella di Loredana Errore è una storia complicata, fatta anche di esperienze difficili, ma non ci riferiamo solo all’incidente per il quale ha rischiato la vita, ma anche alle sue origini, ai suoi genitori biologici che credeva morti e a quelli adottivi che si sono presi cura di lei e le hanno regalato una nuova vita. Ne ha parlato la stessa cantante di Ora o mai più nelle scorse settimane.

In questi anni, infatti, sono state fornite varie versioni, anche drammatiche, sulle sue origini, ad esempio quella secondo cui i suoi genitori naturali sarebbero morti in un incidendo per il quale avrebbe delle cicatrici sul suo corpo, ma le cose non stanno così. La stessa Loredana Errore ha smentito questa circostanza, pur senza entrare nei dettagli relativi alle condizioni dei suoi genitori naturali.

Chi sono i genitori di Loredana Errore: l’adozione e la nuova vita

Loredana Errore non ha mai voluto far sapere se i suoi genitori biologici sono vivi o sono morti, limitandosi a dichiarare che non prova rancore per la mamma naturale, anche se l’ha abbandonata. Anzi, vorrebbe incontrarla un giorno per ringraziarla per averle dato la vita.

Ma ancor più riconoscente è nei confronti dei genitori adottivi, il papà Enzo vigile del fuoco e la mamma Enza casalinga, visto che le hanno dato una seconda vita, consentendole di vivere un’infanzia serena e di inseguire i suoi sogni, come quello per il canto. Ad adottarla è stata una coppia di Agrigento, che ha rischiato di perderla per via di quell’incidente per il quale la cantante ha dovuto seguire un lungo percorso di riabilitazione.

Non riuscivano ad avere figli, quindi hanno provato ad adottarne due. Prima è arrivata Loredana Errore, poi Sam, un bambino di 31 giorni più grande della sorella, che ha seguito le orme del padre diventando pompiere e che ha reso Loredana zia di una nipotina, Miriam.