Michele Emiliano e il Divanetto Gate: cos'è e cos'è successo con Nancy Dell'Olio. La ricostruzione della presunta relazione e del caso politico

NANCY DELL’OLIO VS MICHELE EMILIANO

Michele Emiliano e il caso della presunta relazione con Nancy Dell’Olio sono al centro di Storie al Bivio Show, perché l’avvocata pugliese ne ha parlato nella puntata andata in onda oggi, 24 giugno 2025, su Rai 2. L’ex dell’allenatore Sven Goran Eriksson racconta la sua verità sul cosiddetto “divanetto gate” che la vede, suo malgrado, coinvolta con il governatore della Regione Puglia.

Nominata ambasciatrice della Puglia nel mondo, con la promessa di un rinnovo dell’incarico, in realtà Dell’Olio non ha poi ottenuto la conferma. L’avvocata sostiene che il bando fosse stato creato su misura per lei, mentre Emiliano giustifica la mancata conferma con una valutazione negativa arrivata da Pugliapromozione.

IL CASO DEL DIVANETTO GATE

La vicenda della presunta relazione ha una data chiave: il 29 maggio 2019, quando venne organizzata una cena al Circolo della Vela di Bari, in presenza di alcuni testimoni, nella quale bisognava definire i termini del bando sopracitato. Secondo il racconto di Dell’Olio, dopo la cena Emiliano l’avrebbe condotta su dei divanetti e tentato di baciarla.

Inoltre, il governatore pugliese l’avrebbe invitata a casa sua, ottenendo però un rifiuto. Dell’Olio, che cita la presenza di almeno tre persone e sostiene che la sua assistente l’abbia vista sconvolta, avrebbe appuntato tutto in un diario.

LE NUOVE DICHIARAZIONI DI NANCY DELL’OLIO

Ma il presidente della Regione Puglia ha sempre respinto con forza tutte le accuse, invitando l’avvocata a formalizzare le sue dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria. Le anticipazioni dell’intervista a Monica Setta rivelano che Nancy Dell’Olio ribadisce le accuse, ma nega che vi sia stata una relazione con Emiliano.

Infatti, pur avendolo definito “un uomo interessante” e “divertente”, e affermando che “forse le cose sarebbero andate diversamente, se quella cena non fosse stata legata al lavoro”, tra loro non c’è stato nulla. “Non è accaduto nulla, perché io non ho permesso che accadesse”.

D’altra parte, sulla vita privata di Michele Emiliano si è sbilanciato Candela su Dagospia, spiegando che il governatore pugliese, che ha tre figli, diventerà nuovamente papà a settembre e condividerà la gioia con una quarantenne di Monopoli.