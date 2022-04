Michele Esposito, Amici 2022/ Favorito vincitore del circuito danza?

Michele Esposito punta alla vittoria del circuito danza di Amici 2022

Alla vigilia del settimo serale Amici 2022, Michele Esposito è indicato da molti -tra i fedeli telespettatori del talent- come uno dei principali candidati -tra i concorrenti in corsa alla competizione-alla vittoria del montepremi finale e al trionfo nel circuito danza. A poche ore dal nuovo appuntamento tv con Amici 2022, Michele Esposito si aggiudica la vittoria della competizione Testa spalla, che lo vedeva schierato contro Nunzio Stancampiano. La prova è stata giudicata dal giudice super-partes Maria De Filippi, che seppur riconoscendo maggior scioltezza e prontezza nei riflessi da parte di Nunzio – al confronto con Michele. ha decretato la vittoria di quest’ultimo, suscitando quindi il risentimento da parte del latinista. Il pupillo di Raimondo Todaro non ha infatti accettato la sconfitta subita al confronto con Michele Esposito, tanto da accusare velatamente la conduttrice De Filippi di volerlo vedere a tutti i costi perdente.

“Lo sapevo, mi volevi veder perdere!”, ha esclamato Nunzio, parlando a Maria De Filippi, che quindi ha replicato mettendo in riga Nunzio e chiarendo il motivo per cui ad avere la meglio alla fine è stato Michele: “Non è colpa mia se hai esagerato e fatto movimenti in eccesso rispetto alla coreografia, hai aggiunto passi che non c’erano”. “E perché io interpreto le cose a modo mio”, è stata la pronta replica di Nunzio. Nel frattempo, al settimo serale di Amici 2022, Michele è chiamato ad affrontare un nuovo guanto di sfida contro la squadra di Nunzio Stancampiano.

Amici 2022, Michele Esposito si scontra con Serena Carella

Michele Esposito è chiamato da Raimondo Todaro a scontrarsi in una prova di danza moderna contro Serena Carella. Una prova che a detta dell’insegnante Todaro metterebbe in luce le qualità artistiche della pupilla ballerina, Serena. “Girop questo guanto a Michele, con la consapevolezza che lui abbia la forza fisica per poterlo fare bene”, sono le dichiarazioni con cui Todaro ha avanzato la dichiarazione del guanto di sfida a Michele Esposito. Che il pupillo di Alessandra Celentano possa rifiutare la prova che lo vede schierato contro Serena Carella, al settimo serale di Amici 2022?

