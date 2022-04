Michele Esposito, Amici 2022/ Sfida Nunzio, vola il guanto della Celentano. Le critiche

Amici 2022, Michele Esposito sfida Nunzio Stancampiano: il guanto di Alessandra Celentano

Alla vigilia del terzo serale Amici 2022 di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista per il 2 aprile 2022 su Canale 5, si rileva che, all’atteso evento tv, Michele Esposito è chiamato al guanto di sfida che lo vede schierato con Carola Puddu e contro Nunzio Stancampiano in coppia con Serena Puddu. Il guanto in questione è una prova stabilita da Alessandra Celentano, o meglio un passo a due, che a detta della maestra di danza classica metterebbe in risalto le qualità artistiche, come linee fisiche e la tecnica nella danza, dei suoi pupilli Michele e Carola, entrambi ballerini di danza classica.

Il guanto di sfida in questione sarà una delle prove del terzo serale Amici 2022, che decreterà due eliminazioni, secondo quanto preannunciato dal beninformato Amici news. E la domanda che sorge spontanea è: Michele Esposito, Serena Carella, Nunzio Stancampiano e Carola Puddu accetteranno di sfidarsi all’ultimo sangue, su richiesta di Alessandra Celentano?

Volano critiche sul guanto di Alessandra Celentano con Michele Esposito

Nell’attesa per il terzo serale Amici 21, intanto, volano critiche sul profilo Instagram di Amici 2022, rispetto al guanto che Alessandra Celentano lancia per valorizzare i pupilli Michele Esposito e Carola Puddu, a discapito dei pupilli di Raimondo Todaro, Serena Carella e Nunzio Stancampiano. Le stesse sono delle contestazioni social di chi taccia la Celentano di accanimento e bodyshaming – per la motivazione che l’insegnante dà alla scelta di far sfidare le due coppie concorrenti ad Amici 2022: “Nunzio potrebbe vedersi in difficoltà, dal momento che non riuscirebbe a sollevare Serena…”. Per i detrattori, la Celentano darebbe della “sovrappeso” a Serena, criticandola aspramente sull’aspetto fisico, come emerge nel seguente commento, tra quelli della polemica social in corso: “Celentano, ma la tua cattiveria verso Serena non ha limite, hai rotto le pal*e”.

Che Michele e Carola riescano qcfar valere le ragioni della Celentano , al terzo serale di Amici 21? Staremo a vedere.











