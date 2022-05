Michele Esposito, vincitore ballo Amici 21/ “Dedico la vittoria ai miei genitori…”

Michele Esposito, le prime parole a caldo dopo la finale di Amici 21

Il ballerino Michele Esposito, finalista di Amici 21, è arrivato ad un solo passo dalla vittoria del talent show di Maria De Filippi. Nella sfida finale contro Luigi Strangis, infatti, ad avere la meglio è stato proprio il giovane cantante. Nonostante questo Michele si è comunque guadagnato il premio per la categoria danza e prima ancora un emozionante videomessaggio di Roberto Bolle che lo invita a ballare allo show-evento del 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano. A pochi minuti dalla fine della finale di Amici 21, Michele ha rilasciato ai microfoni di WittyTv le sue prime dichiarazioni: “Tante emozioni, sono proprio molto felice di questa vittoria! La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti che mi hanno sempre supportato in tutto”.

MICHELE ESPOSITO, AMICI 21/ Vincitore ballo, poi si ferma ad un passo dal sogno

Michele Esposito ha sottolineato quanto sia stato emozionante vivere con i suoi colleghi le emozioni della finale di Amici 21: “E’ stato molto bello combattermi e sfidarmi con tutti i ballerini. Erano molto speciali, ognuno aveva qualcosa di speciale”.

Michele Esposito commenta il messaggio di Roberto Bolle e la vittoria di Luigi

Nonostante le sfide e la bravura dei suoi colleghi ballerini, però, a vincere nel circuito di danza è stato proprio Michele Esposito che a WittyTv ha commentato: “E’ stato un onore!”. Dopo l’esperienza vissuta in questi mesi ad Amici 21, cosa gli resterà? “Mi porterò un sacco di insegnamento non solo nel mio stile di danza ma anche negli altri stili e nella mia persona, nei miei sentimenti, in quello che sono io e in quello che mi piace”, ha spiegato.

Amici 21, finale/ Michele vola a Milano e Serena "espatria" a New York

Per Michele, “è un riconoscimento questa vittoria” ad Amici 21, “per tutti i sacrifici che ho fatto”. Infine, il ballerino ha svelato di essere ancora incredulo dalla proposta di Roberto Bolle: “Non me l’aspettavo proprio, è veramente un onore sentirsi dire queste parole ed essere invitato da Roberto Bolle che è stato uno dei miei idoli”. Infine Michele ha espresso la sua felicità anche per la vittoria di Luigi: “E’ migliorato dall’inizio e quindi sono molto contento anche per lui”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA