Michele Favoloso: “Elena Morali e mio figlio Luigi non dureranno”/ “Nozze non valide”

Tra alti e bassi, addii e ritorni di fiamma, presunti tradimenti e colpo di scena, la storia tra Luigi Mario Favoloso e Elena Morali continua. C’è chi però non vede di buon occhi questa coppia e non si tratta solo della madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, ma anche di suo padre Michele. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di una lunga chiacchierata con il giornalista Armando Sanchez per Novella2000. Si è infatti parlato del matrimonio celebrato dai due a Zanzibar che l’uomo ha commentato così: “Quel matrimonio non è valido in Italia, e non credo che la coppia durerà a lungo…”. Michele Favoloso è convinto che la storia tra suo figlio ed Elena avrà vita breve e, anzi, si dice convinto che la Morali sia effettivamente ancora legata al suo ex.

Michele Favoloso attacca la sua ex Loredana Fiorentino: “Sta esagerando con questa ‘Favolosa’”

A Novella2000 il papà di Luigi Favoloso ha infatti aggiunto: “Credo che Elena sia ancora legata a Daniele Di Lorenzo… Chissà, staremo a vedere se ho ragione o meno…” Il rapporto tra Luigi ed Elena non è l’unico aspetto preso in analisi dal padre di Favoloso che si è anzi scagliato anche contro la sua ex compagna Loredana Fiorentino. “Sono contrariato… – ha ammesso Michele – Sta esagerando con questa ‘Favolosa’ e mi dispiace che le stiano dando corda…”, ha aggiunto l’uomo. Per poi concludere: “Su questa storia de ‘La Favolosa’ ci sta marciando e non mi sta bene… Mi piacerebbe vederla diversamente…” Chissà che Loredana non replichi presto a questa stoccata dell’ex.



