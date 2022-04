Michele, figlio di Paola Caruso/ Ancora guerra col padre: “Faccio da mamma e da papà”

Quando Paola Caruso partecipò, anni fa, a Pechino Express, dovette di punto in bianco abbandonare l’avventura perché scoprì di essere incinta. Qualche mese dopo l’ex Bonas di Avanti un altro dava alla luce Michele, figlio nato dalla storia con l’ex compagno Francesco Caserta. Mai però si sarebbe aspettata la lunga guerra che ne sarebbe susseguita con l’ex che, ancora oggi, non vuole riconoscere Michele come suo figlio.

Edoardo Baietti e Paola Caruso, che feeling!/ "Sono un secchione che rimorchia…"

Un argomento delicato, di cui Paola è tornata recentemente a parlare, ammettendo che la situazione rimane spiacevole, soprattutto per il bambino che ad oggi che ha 3 anni continua a crescere senza un padre. “Faccio da mamma e papà – sono state le sue parole in un’intervista a Verissimo -. Non è facile perché sono sola. Volevo dare a Michelino qualcosa in più, ma non sono riuscita”.

La Pupa e il Secchione anticipazioni: "Lite tra Morali e Caruso"/ "Scalfi rubacuori"

Paola Caruso, la lite con Mila Suarez nata per suo figlio Michele?

Del piccolo Michele oggi si parlerà anche a La Pupa e il Secchione show. Paola Caruso è entrata ufficialmente in gioco la scorsa settimana ma pochi giorni sono bastati per renderla grande protagonista. In puntata si parlerà di un’accesa lite con Mila Suarez finita in rissa quando la Caruso avrebbe aggredito la collega pupa, schiaffeggiandola. Pare che a indurla a tanto sia stata proprio una frase spiacevole detta dalla Suarez sul figlio di Paola, accusando la Caruso di strumentalizzarlo. Parole che l’ex Bonas non avrebbe retto, tanto da arrivare alle mani.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Baietti, chi è il secchione di Paola Caruso?/ "Amo i fondoschiena maestosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA