Michele, finalista Amici 2022?/ Pregi e difetti del ballerino: il televoto lo premia…

Amici 2022, si avvicina la finale: Michele uno dei 5 finalisti?

Mancano poche ore alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv – è proclamato secondo finalista del talent Michele Esposito. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di Michele tra i finalisti del talent, il pupillo di Alessandra Celentano concorrerà tra i 5 finalisti previsti all’ultimo serale di Amici 21, per la vincita del montepremi.

I motivi per cui Michele meriterebbe la finale di Amici 21

A quanto pare Michele Esposito è uno dei concorrenti di Amici 21 favoriti alla vittoria del talent dai bookmakers, tanto che è indicato tra i primi posti in generale e come primo nel circuito ballo nella classifica delineatasi sulla media delle quote di scommesse rilasciate sui principali siti adibiti alle stesse sul vincitore del talent. E si è inoltre classificato terzo, nella classifica del televoto indetto sui concorrenti in corsa alla semifinale di Amici 21.

Particolarmente virale, tra le esibizioni che ha registrato al serale di Amici 2022, è inoltre diventata quella dell’assolo eseguito al serale e sui tacchi sulle note di un mash-up, L’essenziale, Sorry e Cry me a river.

Michele Esposito merita la finale di Amici 2022? I punti deboli

Oltre i punti di forza non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Michele non meriterebbe la finale di Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Michele non sarebbe da considerarsi un prodotto del talent, in quanto presentatosi ai casting con la tecnica di un ballerino professionista. Per l’ insegnante di ballo Raimondo Todaro, inoltre, Michele pecca di mancanza di espressività in alcuni passaggi nella danza.

