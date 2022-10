Michele Guardì, chi è/ Autore e regista de I fatti vostri: da giurisprudenza alla Rai

Michele Guardì: la laurea in giurisprudenza e la carriera in Rai

Michele Guardì, regista e autore televisivo, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata odierna, martedì 11 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Nato in Sicilia nel 1943, Michelangelo Antonio Guardì si è laureato in giurisprudenza e nel 1969 ha iniziato a lavorare con la sede regionale della Rai Sicilia. Nel 1977 ha debuttato come autore televisivo in Rai con Enzo Di Pisa, poi ha firmato una serie di programmi in coppia con Antonello Falqui. Tra i suoi programmi più celebri ricordiamo “I fatti vostri”, in onda su Rai 2 dal 1990. Grazie a questo trasmissione ha lanciato prima Fabrizio Frizzi e poi Alberto Castagna (che ha preso il posto di Frizzi nel 1992). “Amo la televisione sin da quando ero bambino. A dodici anni lessi un’intervista di una persona che lavorava in Rai. Ripresi, scrivendola sul mio quaderno, una sua frase: “Bisogna fare un programma nel quale si raccontano i fatti della gente”. Diventato grande, ho realizzato quel progetto”, ha raccontato Michele Guardì in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

MAX GIUSTI, CHI È/ "Da piccolo vivevo in un quartiere che era come una baraccopoli. I miei genitori…"

Michele Guardì: i programmi di sucesso

Tra i programmi di grande successo di Michele Guardì ricordiamo, oltre a “I fatti vostri”: “Europa Europa”, “Scommettiamo che…?”, “Mattina in famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia”, che ha chiesto i battenti nel 2019. Michele Guardì è noto per interviene spesso, con la voce fuori campo, nei sui programmi: “Perché non ho scelto la strada della conduzione? Non ho la pazienza del conduttore. Se per caso dovessi interloquire con un ospite e qualcosa mi disturbasse, lo direi subito, creando del disagio. Preferisco intervenire, sempre nel rispetto dei miei conduttori, come spalla”, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni. A chi lo accusa di fare tv “provinciale”, il regista risponde: “Sono un paesano. Che è mille volte meglio”.

LEGGI ANCHE:

Rita Calabrò, chi è la moglie Michele Guardì e Il figlio Alessandro/ Ecco come si sono conosciutiBenedetta Bellini, moglie Max Giusti/ "Elegante e chic". I figli Matteo e Caterina

© RIPRODUZIONE RISERVATA