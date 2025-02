Michele Guardi, chi è uno degli autori più amati della tv italiana

Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In troveremo anche Michele Guardì, il noto autore capace di lanciare al successo tanti volti noti del mondo della tv. Papà di programmi storici come I Fatti Vostri, la vita di Michele Guardì è stata colma di colpi di scena e grandi emozioni, ora che ha oltrepassato il muro degli 80 anni, ha fatto i conti e un bilancio della sua carriera davvero piena e coinvolgente. Nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera, Michele Guardì si è soffermato anche su alcuni questioni personali, raccontando anche il legame con il padre:

“Mia madre? Ho preso la sua vena artistica: suonava il pianoforte. Riempivamo i pomeriggi domenicali con le canzoni, mio padre era un tipo silenzioso, di quelli che parlava con gli occhi” le parole di Michele Guardì sui compianti genitori.

Michele Guardì e il rapporto con le star: “Cosa successe con Pippo Baudo”

Ovviamente nel corso della sua longeva carriera, Michele Guardì ebbe a che fare con tantissimi volti storici della tv, da Pippo Baudo a Enzo Jannacci, uomini di una televisione ormai sopita il cui ricordo è ben stampato nella mente dei telespettatori. Intervistato sulle colonne del Corriere della sera, Michele Guardì ha raccontato un retroscena riguardante il conduttore siciliano che abbiamo visto alla guida di format storici, come Domenica In e il Festival di Sanremo: “L’attore Tuccio Musumeci aveva presentato me e Enzo a Pippo Baudo, che ci scelse come autori di una trasmissione abbinata alla Lotteria Italia: “Secondo voi”. Era il 1977. Sarò sempre grato a Baudo” ha confidato Michele Guardì rievocando i momenti trascorsi al fianco del collega.

Tra i programmi lanciati da Michele Guardì e divenuti dei capisaldi della tv non possiamo non citare Unomattina, ancora oggi presente nei palinsesti: “Volevamo dare il buongiorno agli italiani parlando di vita quotidiana” ha confidato il noto autore tv.