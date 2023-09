Michele Guardì: “Magalli torna a I Fatti Vostri, sono contento”/ Problemi tra noi? No, siamo amici”

Michele Guardì chiarisce la situazione con Magalli: “Stima professionale e…”

Dopo alcune indiscrezioni trapelate sul web, Michele Guardì, ospite di Bella Ma’, ha confermato il ritorno di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri: “Una novità della quale sono molto contento è il ritorno di Giancarlo in trasmissione, una volta a settimana verrà ogni martedì”.

Il volto della Rai ha poi entrato nel merito alla lite che ci sarebbe stata con il conduttore che ha poi deciso di lasciare il format: “Si è detto che con Magalli ho avuto delle storie, no. Noi ci parliamo frontalmente, ci diciamo in faccia le cose quando non ci stanno bene, però, siamo amici e soprattutto c’è una stima professionale che nessuno può togliere” smentendo ci siano questione in sospeso con il presentatore.

Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri: frecciata in diretta?

“Sono io che ho richiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo” affermava Magalli a Il Fatto Quotidiano, dopo l’addio al programma che a condotto per ben 21 stagioni.

Qualche giorno fa, però, si è diffusa l’indiscrezione del ritorno del presentatore allo storico show della Rai: “Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri. Infatti, a partire da domani, martedì 19 settembre 2023, stando a quanto risulta a TvBlog, il popolare conduttore sarà nuovamente nella storica piazza del programma del mattino di Rai2 targato Michele Guardì. La sua presenza sarà legata ad una rubrica che almeno per il momento avrà cadenza settimanale” si legge su TvBlog. La notizia è stata confermata da Tiberio Timperi e Anna Falchi che, in diretta, hanno accolto in studio il conduttore: “Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una veste diversa” ha detto Timperi. “Va beh, se lo grattano, non è un problema” ha replicato Magalli. Che sia una frecciata rivolta a qualcuno?

