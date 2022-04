Michele La Ginestra, chi è?/ I due figli e la moglie Elisabetta sono fondamentali

Michele La Ginestra è oggi uno degli attori più amati, apprezzato soprattutto per la sua verve comica, che ha avuto praticamente da sempre una grande passione per la recitazione e il teatro in modo particolare. Questa non l’ha portato comunque a trascurare gli studi e a conseguire la laurea in Giurisprudenza. In un primo tempo ha comunque lavorato come avvocato, ma non ha dovuto attendere molto per ottenere la svolta che attendeva nella sua vita: nel 1994 grazie alla vittoria a “Beato tra le donne” è infatti riuscito a farsi conoscere dal pubblico Tv.

Gabriele Vagnato, chi è?/ Il Ti Toker a San Pietro al fianco di Papa Francesco

Due anni dopo, nel 1996, ha poi avuto modo di esordire al cinema nel film “Cresceranno i carciofi a Mimongo” A questo hanno fatto seguito numerose esperienze sul palcoscenico, oltre a diverse fiction. Tra i titoli in cui ha recitato possiamo citare “Amiche Mie”, “Nero Wolf”, “I Cesaroni”, “Con il sole negli occhi” e “Matrimoni e altre follie”. Nel suo curriculum c’è anche l’esperienza da conduttore del programma Rai per ragazzi “Solletico“.

Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco/ Il bacio rivelatore in discoteca

La famiglia è l’orgoglio di Michele La Ginestra: chi sono Elisabetta e i suoi figli

Tra i motivi che possono rendere orgoglioso l’attore c’è certamente la bella famiglia che è riuscito a costruire con la moglie Elisabetta, anche lei avvocato. Dalla loro unione sono nati due figli. La Ginestra è convinto che il loro ruolo sia stato determinante per i successi che è riuscito a ottenere in carriera.

“Io non ho grandi desideri, nel senso che sto ottenendo tutto dal punto di vista professionale, artistico e umano – ha detto in un’intervista -. Ho una bella famiglia, una moglie straordinaria, due figli che sono bravi ragazzi, con tutte le difficoltà dei giovani di adesso: lo studio, gli interessi, il futuro“. Uno dei suoi ragazzi, Alessandro, ha deciso di seguire le sue orme e fa l’attore.

PAPA FRANCESCO, DIRETTA PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI/ Video concerto Blanco: programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA