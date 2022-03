Michele La Ginestra, chi è?/ La moglie Elisabetta e i due figli: “Una bella famiglia”

Michele La Ginestra chi è? Attore, conduttore e regista

Michele La Ginestra è un attore, regista e conduttore televisivo. Nato nel 1954 a Roma, ha frequentato il liceo classico e poi si è laureato in giurisprudenza: “Sono avvocato però ho sempre recitato. La passione è nata proprio quando ero piccolo. Frequentavo l’oratorio, come tutti i bambini e si facevano le scenette e da quando sono salito sul palcoscenico, me ne sono innamorato e non sono più sceso”, ha raccontato a Interviste romane, rivelando che il padre era un professore universitario di chimica e la madre una ricercatrice sempre di chimica. Nel 1994 ha vinto il gioco televisivo “Beato tra le donne” e nel 1996 ha debuttato al cinema con il film “Cresceranno i carciofi a Mimongo” di Fulvio Ottaviano. Ha recitato nelle fiction tv: “Nero Wolfe”, “Matrimoni e altre follie”, “I Cesaroni”, “Amiche mie” e “Nati ieri”.

Anna Ferruzzo, moglie Massimo Wertmüller/ "Lei è una parte di me"

Michele La Ginestra: la moglie Elisabetta e i due figli

Michele La Ginestra ha recitato in vari film, ricordiamo: “Con il sole negli occhi” di Pupi Avati, “Immaturi” di Paolo Genovese, “Viva l’Italia” e “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno, “Pazze di me” di Fausto Brizzi. Ha partecipato a circa 100 spettacoli teatrali, tra tutti “Rugantino” al Teatro Sistina per la regia di Pietro Garinei. Nel 1997 ha fondato il Teatro 7 di Roma. Se la carriera di Michele La Ginestra è ben nota, l’attore è molto più riservato quando si parla di vita privata. Sappiamo comunque che è sposato da molti anni con Elisabetta, avvocato, e che insieme hanno avuto due figli. “Io non ho grossi desideri, nel senso che io sto ottenendo tutto dal punto di vista professionale, artistico, umano, perché ho una bella famiglia, una moglie straordinaria, due figli, che sono bravi ragazzi, con tutte le difficoltà dei giovani di adesso: lo studio, gli interessi, il futuro…”, ha raccontato qualche anno fa l’attore Modulazioni Temporali.

LEGGI ANCHE:

Franco e Regina, genitori di Edy Angelillo/ "Sono cresciuta nella follia totale"Lina Wertmuller, zia di Massimo Wertmuller/ Com’è morta? “Leggenda del cinema”

© RIPRODUZIONE RISERVATA