Michele, lite con Roberta a Uomini e Donne/ Dà buca alla Di Padua e con Carlotta…

Duro confronto a Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e Michele. Il cavaliere avrebbe rimandato un appuntamento con Roberta per uscire con Carlotta. “Io accetto che lui rimanda un appuntamento con me per motivi di famiglia, ma non per un’altra donna. Lui non ha voluto vedermi perchè sentiva l’esigenza di vedere Carlotta per risolvere i problemi che ha con lei e io questo non lo accetto. Io non sopporto le bugie”, sbotta Roberta che non ha mai nascosto di essere molto interessata al cavaliere, ma di essere stata profondamente delusa dal suo atteggiamento. Roberta ribadisce di averlo voluto vedere, ma aggiunge di essersi sentita ferita e di aver messo nuovamente in dubbio i sentimenti che comincia a provare nei suoi confronti. Il duro confronto con Roberta, però, non piace a Michele che ribadisce di voler continuare a conoscere anche Carlotta.

MICHELE TRA ROBERTA DI PADUA E CARLOTTA

Michele, dopo aver dato buca a Roberta, è uscito con Carlotta. “Ci siamo visti e mi ha portata a giocare a booling. Ci siamo divertiti e abbiamo riso tanto. Avevamo bisogno entrambi di una serata leggera e ne avevo bisogno, ma non c’è stato nessun bacio perchè io e lui diamo un valore diverso ai baci e alle parole“, ha spiegato Carlotta che ha deciso di viversi la conoscenza con Michele con più leggerezza. “Tra Roberta e Carlotta, con chi esce stasera?”, chiede Maria De Filippi. “Posso uscire sia stasera che domani. Quindi potrei uscire con entrambi, ma con Roberta ho litigato e quindi voglio chiarire”, risponde il cavaliere. Infastidita, Roberta chiede a Michele se ha capito il motivo della sua reazione. “Lo so che ci tieni”, replica il cavaliere che non ha ancora intenzione di scegliere tra Carlotta e Roberta. Quest’ultima, però, non ci sta e torna al proprio posto. “Le parole volano. Bisogna guardare i fatti”, conclude la dama.



