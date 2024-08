Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne, arriva la reazione di Manuela Carriero

Ieri, 28 agosto 2024, si è registrata la prima puntata di stagione di Uomini e Donne che andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre 2024. Tanti i colpi di scena e le novità tra cui anche l’annuncio dei nuovi tronisti: Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Quest’ultimo non è un volto sconosciuto, anzi, ha partecipato nella scorsa edizione come corteggiatore di Manuela Carriero e proprio l’ex tronista, che oggi ha un flirt con Francesco Chiofalo, ai microfoni di Fanpage.it ha rivelato quel è stata la sua reazione al nuovo tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi.

“La notizia non mi ha di certo spiazzato, come credo non abbia spiazzato neanche il pubblico a casa.” ha premesso Manuela Carriero che poi ha aggiunto: “Ho sempre scommesso su questo epilogo. Già durante il mio trono ho espresso più volte il presentimento che lui ambisse a prendere il mio posto. Nella vita però non ho mai avuto la presunzione di non sbagliarmi mai ed è per questo che gli ho dato il beneficio del dubbio.” E subito dopo la 35enne ha aggiunto di ritenere che il suo obbiettivo fosse questo sin dall’inizio: “Non credo abbia mai avuto un reale interesse nei miei confronti. Onestamente trovavo che fosse più orientato allo show che all’amore. Tanto è vero che già dopo due esterne – dato l’enorme riscontro social che ha avuto e il volere del pubblico a vederlo sul trono – il suo atteggiamento verso di me è cambiato drasticamente.”

Manuela Carriero e la stoccata a Michele Longobardi nuovo tronista a Uomini e Donne: “Gli auguro di non essere attaccato come ha fatto lui con me”

Durante l’intervista a Fanpage.it Manuela Carriero ha poi aggiunto cosa augura al nuovo tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi senza risparmiarsi alcune frecciatine e stoccate. Dopo aver rivelato che non lo seguirà ma si concentrerà solo sulla sua amica Francesca Sorrentino ha aggiunto: “Gli auguro di non sentirsi mai giudicato, inadeguato, umiliato, sbagliato, attaccato come hanno fatto con me, solo per essere semplicemente se stesso. Ora c’è lui seduto sul trono e potrà capirmi e soprattutto potrà comprendere tante cose. Gli auguro di non trovare un’arrivista ma una persona a cui lui interessi davvero. Comunque vada, la vita vera non consiste certamente nell’avere successo o meno in un programma in TV.”

Ed infine alla domanda se andrebbe mai a corteggiarlo ha ammesso senza mezzi termini: “Sono una donna di valori, una che nei rapporti tende sempre a cercare di sistemare piuttosto che sostituire. Do sempre una seconda possibilità e cerco di trovare un punto di incontro. Ma sono anche quella che quando chiude lo fa per sempre, in ambito sentimentale intendo. Umanamente ci può essere una bella amicizia con tutti, non porto rancore, la vita è troppo breve per passarla arrabbiati. Detto questo assolutamente impossibile, anche perché ho altri interessi e ambizioni lavorative.”