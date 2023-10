Michele Longobardi punge Manuela dopo l’addio al trono di Uomini e Donne/ “Non siamo fatti per stare con…”

Michele Longobardi rompe il silenzio dopo l’addio al trono di Uomini e Donne di Manuela Carriero

Nella puntata di Uomini e Donne del 31 ottobre, Manuela Carriero ha abbandonato il trono. Il suo percorso, iniziato con tanto entusiasmo, si è interrotto quando ha notato nei suoi corteggiatori un mancato reale interesse nei suoi confronti. A suo dire, sia Michele Longobardi che Carlo Marini erano più interessati alla visibilità che a lei, motivo per il quale è arrivata prima ad eliminare il primo, poi a lasciare il trono.

Gianni Sperti, bacio mozzafiato con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Maria De Filippi incredula

Dopo l’eliminazione, Michele ha deciso di replicare a tutti coloro che l’hanno accusato sui social di aver illuso Manuela, scrivendo: “Sono stato solo un mese perché ho detto tutto con sincerità, il contrario di chi vuole rimanere per visibilità“. A qualche giorno di distanza, l’ex corteggiatore è tornato su Instagram con un messaggio che sembra contenere anche una velata stoccata all’ormai ex tronista.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Esterna con Bruno, Tina poi chiede un bacio e in studio...

Michele Longobardi: “Non siamo fatti per stare con tutti”, stoccata a Manuela?

“Grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi. – ha esordito Michele nel post pubblicato – Grazie alle persone che lavorano nel programma, in studio e fuori, che hanno reso stupenda questa mia esperienza. Non siamo fatti per stare con tutti, ma possiamo imparare da tutti, e io ho imparato moltissimo durante questo percorso. Che sia un addio o un arrivederci, ci siamo divertiti. Ad maiora.” Un messaggio che arriva proprio dopo la puntata in cui Manuela ha abbandonato il trono, e che appare perciò anche destinata a lei. E ora che un trono è rimasto vacante, sono in tanti a chiedere a gran voce che venga occupato proprio da Michele.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano?/ Segnalazione choc: "Messaggi con un'altra per…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Longobardi (@michelelongo30)













© RIPRODUZIONE RISERVATA