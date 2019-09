MICHELE LOPRIENO/ Balla con Nathaly e Andrea si vendica (Temptation Island Vip)

Michele Loprieno è conosciuto grazie a Uomini e Donne come il George Clooney italiano. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è entrato a far parte del cast di Temptation Island Vip nel ruolo di single. L’uomo si è subito avvicinato a Nathaly Caldonazzo, come si vede nel video pubblicato su Instagram dalla redazione del programma. Il filmato mostra i due in sintonia nel corso di una serata di musica e divertimento. Michele e Nathaly hanno iniziato a ballare e lui l’ha addirittura presa in braccio, il tutto sotto gli occhi attoniti del fidanzato di lei Andrea Ippoliti. Andrea ha quasi pianto: “Stasera se capita di ballare, ballerò anche io con una ragazza. Se lei non si mette il problema ti pare che me lo devo mettere io?”, ha commentato in preda all’ira. Detto fatto: anche Ippoliti ha voluto conoscere una delle single, Zoe Malucci, e con lei ha scambiato una serie di battute che di certo non faranno piacere a Nathaly.

Chi è Michele Loprieno

Michele Loprieno è un tipo che riscuote molto successo con le donne. Ciononostante, non è riuscito a conquistare né Gemma Galgani né nessun altra delle troniste di Uomini e Donne. Quest’anno partecipa a Temptation Island Vip, sfruttando la notorietà acquisita grazie al dating show di Maria De Filippi. All’interno del programma, Michele è riuscito a “conquistare” Nathaly Caldonazzo, con buona pace (si fa per dire) del fidanzato Andrea Ippoliti. Michele è nato a Bari nel 1966 ed è uno dei single più anziani di questa edizione. Attore di professione, ha lavorato per parodia della serie tv E.r. Medici in prima linea vestendo i panni del dott. Giorgio Clone. Loprieno ha lavorato a lungo a teatro, riscuotendo un grandissimo successo per svariate rappresentazioni.

Michele Loprieno, la vita privata

Della vita privata di Michele Loprieno non si sa molto. Ciò che è noto riguarda la sua partecipazione a Uomini e Donne, l’unica occasione in cui si è messo in gioco al cento per cento. Michele ha corteggiato Gemma e Luisa Anna Monti, ma non ha trovato l’amore in nessuna delle due. Solo Claudia è entrata in sintonia con lui, ma alla fine la cosa non è andata in porto. Michele Loprieno non è presente né su Instagram né su Facebook. Ha recitato in alcuni spot televisivi e ha avuto a che fare con Claudia Gerini, con cui è ritratto in una foto sul web.



© RIPRODUZIONE RISERVATA