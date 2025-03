Chi fa il mestiere di inviato per un giornale, sa bene che può andare incontro a imprevisti e problemi di vario genere. Lo sanno bene gli inviati di Striscia La Notizia, soprattutto coloro che si occupano di tematiche delicate che toccano temi di criminalità. Molte volte è accaduto che finissero in situazioni pericolose e venissero, addirittura, malmenati. È successo in ultimo a Michele Macrì, inviato di Striscia La Notizia protagonista di un servizio in onda nella puntata del 4 marzo su Canale 5.

Michele Macrì si è recato a Cetraro, in provincia di Cosenza, per intervistare alcuni abitanti del luogo dopo che lo storico capo ‘ndrina Franco Muto, che è stato condannato a 20 anni di reclusione nel processo antimafia “Frontiera”, è tornato a casa per scontare i 10 anni che gli restano della pena agli arresti domiciliari. In seguito a questo evento, Macrì ha deciso di sondare il terreno per comprendere se i cetraresi prendono le distanze dalla mafia.

L’inviato di Striscia La Notizia Michele Macrì aggredito e insultato durante un’intervista a Cetraro: cos’è successo

Ebbene, il risultato, stando alle immagini mostrate in anteprima da Striscia La Notizia, non è proprio dei migliori, visto che c’è chi ha addirittura aggredito Macrì. Se, infatti, alcuni abitanti si sono pubblicamente dissociati dalla criminalità e dalla ‘ndrangheta nello specifico, altri hanno avuto risposte spiazzanti. C’è chi ne ha negato l’esistenza, dichiarando: “È fantasia che si inventano i politici e i Carabinieri”, chi quindi ha cacciato l’inviato di Striscia in malo modo. Michele Macrì si è poi trovato a fare i conti con un uomo di Foggia in vacanza a Cetraro. L’uomo, dove aver dichiarato di non sapere cosa sia la ‘ndrangheta, ha cercato di allontanare Macrì in malo modo, arrivando a minacciarlo: “O te ne vai o ti spacco la faccia”, gli avrebbe detto. Infine, lo avrebbe aggredito con schiaffi e spintoni.

