Michele Maisano, chi è/ La moglie Cristina Bertone e “6 mesi d’amore” con Patty Pravo

Michele Maisano: la carriera del cantante

Michele, nome d’arte di Gianfranco Michele Maisano, è un noto cantante italiano, tra i suoi brani più celebri ricordiamo “Se mi vuoi lasciare” e “Dite a Laura che l’amo”. Michele è nato a Vigevano nel 1944, ma si trasferisce ancora bambino in Liguria, dove nasce la sua passione per la musica. “Ho avuto un nonno che era musicista, suonava il clarinetto. Mia madre era cantante lirica. A 12 anni, frequentando i gruppi di contadini dove andavo d’estate, sulle alture liguri, che facevano i “trallallero” genovesi, che è un modo di cantare a cappella, un genere tipicamente ligure… Poi è scoppiato in Italia il rock and roll ed è scoppiata la mia passione vera e propria, prima come ballerino di rock and roll e poi come cantante”, ha raccontato il cantante a Interviste Romane. A 13 anni ha messo insieme un piccolo gruppo, “The Sideral”, con cui faceva pezzi di rock and roll. A 15 anni è stato assunto dall’orchestra Zanti di Genova come cantante. A 17 anni viene notato dal maestro Gian Piero Reverberi ed “è iniziata la favola”.

Michele Maisano: la moglie Cristina e il flirt con Patty Pravo

Nel 1963 Michele vince il Cantagiro con “Se mi vuoi lasciare”. Ottiene nuovamente successo con “Ridi”, “Ti ringrazio perché” e “Ti senti sola stasera”, cover di “Are You Lonesome Tonight” di Elvis Presley. Nel 1966 esce “Dite a Laura che l’amo” (cover di Tell Laura I Love Her) e l’anno successivo debutta all’Olimpya di Parigi. Nel 1969 riscuote un buon successo con “Soli si muore”, cover di “Crimson and clover” dei Tommy James and the Shondells. Michele Maisano è sposato, dal 26 giugno 2005, con Cristina Bertone. In occasione del matrimonio ha scritto per la moglie la canzone “Perché ti amo”. Prima di incontrare Cristina, Michele agli inizi della sua carriera ha avuto una breve relazione con Patty Pravo, “sei mesi d’amore”, ha rivelato in un’intervista di qualche anno fa al Quotidiano Nazionale.

