Michele Martignoni, chi è il nuovo fidanzato di Asia Argento/ Vacanza romantica e annuncio social con foto

Asia Argento torna a sorridere con Michele Martignoni: chi è il nuovo fidanzato

Grandi sorrisi, abbracci e tramonti sono i protagonisti di una serie di scatti che Asia Argento ha pubblicato sul suo profilo Instagram, scatenando la gioia e la curiosità dei follower. Questo perché nelle foto in questione l’attrice non è da sola ma in dolce compagnia. Un affascinante ragazzo infatti la abbraccia, la guarda sorridente e posa al suo fianco a favor di camera: lui è Michele Martignoni.

Originario di Roma, Michele è un campione italiano di MMA, disciplina sportiva da combattimento che consiste nell’unione di più arti marziali. Occhi azzurri e sguardo profondo, Martignoni ha 26 anni ma nel mondo della MMA è già un nome molto noto, tanto da aver conquistato il soprannome di The Italian Thunder, ovvero “il tuono italiano”.

Asia Argento, la rinascita dopo “aver toccato il fondo”

Asia Argento sorride e si mostra felice tra le braccia di Michele Martignoni, annunciando senza parole ma lasciando il compito alle immagini che lui è il suo nuovo compagno. Non si conoscono al momento i dettagli di questa nuova relazione, cosa che probabilmente sarà l’attrice a raccontare nei prossimi tempi.

Ricordiamo che gli ultimi anni per la Argento non sono stati affatto semplici. L’attrice ha anzi raccontato di aver toccato il fondo: prima il suicidio del suo compagno Anthony Bourdain, poi le ritorsioni subite dopo la denuncia delle molestie da parte di Harvey Weinstein, e ancora le accuse che le ha rivolto Jimmy Bennet. Il tutto reso ancora più drammatico dalla morte della madre Daria Nicolodi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)













