Michele Merlo, come sta?/ Ex Amici colpito da emorragia cerebrale: “Speranze ridotte”

Michele Merlo continua a lottare tra la vita e la morte presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato lo scorso 3 giugno a seguito di un’emorragia cerebrale derivata da una leucemia fulminante. Il cantante, noto artisticamente con il nome di Mike Bird ed ex concorrente del talent show di Canale 5 “Amici”, sta combattendo la sua battaglia più complicata di sempre e, per giunta, a soli ventotto anni, un’età in cui ci si dovrebbe poter gustare al massimo delle proprie risorse la gioventù.

In queste ore sono arrivati nuovi aggiornamenti circa le sue condizioni di salute, comunicati direttamente dal padre, Domenico Merlo, che è stato intercettato dai microfoni e dalle telecamere di TG Bassano. Purtroppo, in seguito all’intervento chirurgico al quale Michele Merlo è stato sottoposto e al successivo coma indotto dai medici, per il cantante “le speranze di ripresa sono ridotte al lumicino”. Queste sono state le esatte parole adoperate dal papà del ragazzo, che hanno gettato nello sconforto tutti i suoi ammiratori e le persone con cui ha condiviso almeno una porzione di carriera, ad Amici e non soltanto.

MICHELE MERLO, COME STA? SITUAZIONE GRAVISSIMA

Già nella serata di ieri, sabato 5 giugno 2021, l’ex ballerino di Amici Simone Frazzetta, a proposito delle condizioni di Michele Merlo, aveva commentato amaramente che la situazione “non stava andando bene” e ora le frasi pronunciate dal padre di Mike Bird allontanano purtroppo dall’ottimismo. In queste ore sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà e di vicinanza al ventottenne da parte di molti artisti celebri a livello musicale, da Ermal Meta a GionnyScandal, sino alla sua coach ad Amici, Emma Marrone. Ricordiamo che il classe 1993 prese parte nel 2016 al talent condotto da Maria De Filippi in seguito alla sua bocciatura a “X Factor”. Il suo percorso nella scuola di Canale 5 fu costellato di successi e si interruppe proprio a un passo dalla finalissima, con l’eliminazione in semifinale che valse al giovane Michele il quinto posto. Per un breve periodo, Merlo mutò il proprio nome d’arte in Cinemaboy, pubblicando un album con Maciste Dischi, salvo poi tornare a incidere con la Universal, che nel 2019 pubblicò “Cuori Stupidi”, raccolta di canzoni a firma Michele Merlo.

