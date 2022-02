Michele Merlo “dimenticato” da Sanremo/ Papà “Neanche Amici lo ha fatto come doveva”

C’è stata una grande mobilitazione affinché il Festival di Sanremo 2022 ricordasse Michele Merlo, ma alla fine non c’è stato alcun ricordo. I fan del cantante, morto nel giugno scorso a Bologna a causa di un’emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante, avevano chiesto ad Amadeus con un post su Instagram di dedicare un piccolo spazio, anche di pochi secondi, al ricordo di Michele Merlo e di portare avanti il singolo inedito “Farfalle“. La richiesta è stata inviata tanto al direttore artistico e conduttore della kermesse quanto alla produzione. Ma le speranze sono state vane.

«C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola», ha dichiarato al Corriere della Sera il papà dell’ex concorrente di Amici e X Factor, sulla cui morte è ancora in corso un’inchiesta per omicidio colposo in merito a condotte mediche. Il genitore non è sorpreso, anzi tira in ballo pure la trasmissione di Maria De Filippi. «Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo».

PAPÀ DI MICHELE MERLO “COSTAVA POCO RICORDARLO”

Ma Domenico Merlo ha voluto precisare che con queste parole non intende aprire un caso: «Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto». L’amarezza però c’è ed è innegabile. «Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia». A proposito di Sanremo 2022, il papà di Michele Merlo non ritiene una coincidenza che il titolo della canzone portata da Sangiovanni sia “Farfalle“. «Credo poco alla coincidenza del titolo con tutto il clamore che ha avuto “Farfalle” di Michele negli ultimi mesi. Era il brano che mio figlio aveva registrato a Modena nei suoi ultimi giorni di vita, che uscirà presto, con la sua voce appunto», ha concluso al Corriere della Sera. Ci sono altre canzoni che Michele Merlo non è riuscito a registrare, ma lo faranno altri artisti per un progetto a cui sta lavorando la famiglia del giovane cantautore.

