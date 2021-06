Michele Merlo, funerali il 18 giugno/ Allestita camera ardente a Bologna

E’ arrivato il momento di dire addio al giovane Michele Merlo, Mike Bird per i suoi fan. L’ex ugola d’oro di Amici morto per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La famiglia ha bisogno di sapere la verità e se tutto è stato fatto per evitare la morte del figlio poco più che ventenne mentre l’autopsia ha confermato la causa della morte e i fan non fanno altro che omaggiarlo e piangerlo. Adesso però è arrivato il momento dell’addio perché è stata rivelata la data del funerali. La sua famiglia, la fidanzata e le persone care possono così dare l’ultimo saluto al cantante prima nella camera ardente che è stata allestita al Pantheon della Certosa di Bologna e che sarà aperta da domani, almeno secondo quanto rivela Fanpage.it.

Morte Michele Merlo, ricostruzione Ausl di Bologna/ "Assistenza adeguata"

I funerali di Michele Merlo si terranno il 18 giugno nel suo paese di origine

La camera ardente sarà allestita dalle ore 09:00 alle ore 16:00 per il volere dei genitori che hanno scelto la città in cui Michele Merlo è spirato e viveva per dare la possibilità a chi volesse di salutarlo per l’ultima volta di farlo. I funerali invece si celebreranno il 18 giugno, a Rosà presso Villa Marchiorello, Località Ca’ Minotto, in provincia di Vicenza, paese d’origine di Michele Merlo. Tutta la sua gente potrà stringersi intorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Le restrizioni dovute al Covid però terranno lontani gran parte dei fan anche se sui social sono in molti che stanno organizzando raduni e incontri, anche in piccoli gruppi, per salutare il proprio beniamino morto davvero troppo giovane.

LEGGI ANCHE:

Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ "La sera prima del ricovero mi ha..."MORGAN RICORDA MICHELE MERLO "DISSE CHE ERO COME SUO PADRE"/ Il web però attacca...

© RIPRODUZIONE RISERVATA