Michele Merlo: profanata la tomba/ La mamma dell’ex Amici choc: “Gesti ignobili”

Michele Merlo, il gesto ai danni della tomba scatena la denuncia della madre

Sono ore difficili, nell’attesa del Santo Natale 2022, per Katia Ferrari, la quale denuncia non a caso via social gli atti deplorevoli compiutisi ai danni della memoria di Michele Merlo. Quest’ultimo, cantautore veneto ed ex concorrente di Amici 2017, veniva a mancare il 6 giugno 2021 in seguito ad una leucemia rivelatasi fulminante, lasciando un grande vuoto e sete di giustizia nei familiari. Secondo quest’ultimi, a segnare la dipartita del giovane sarebbe stata la negligenza e l’errore del personale medico che non avrebbe fornito la giusta diagnosi in tempo utile, quando Michele Merlo in arte Mike Bird veniva rispedito a casa con una cura per un problema diverso dal suo caso. E in queste ore, in un nuovo intervento social – come riporta Gossip e TV, Katia Ferrari si sfoga con il web accusando ignoti di aver profanato la tomba del figlio, situata presso il Cimitero Comunale di Rosà (in provincia di Vicenza, in Veneto).

Michele Merlo: com'è morto, inchiesta/ Legale "Leucemia? Poteva salvarsi", ma medico…

A quanto pare degli incivili hanno trafugato dalla tomba di Michele Merlo ben due regali porti ai familiari dello scomparso in onore alla memoria dell’ex Amici, ovvero un anello e una tazza. Il che, come ripreso nello sfogo dalla madre del defunto , é da bollarsi tra i gesti ignobili.

Lo sfogo social di Katia Ferrari e gli ultimi sviluppi del caso

“Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo- fa sapere nel suo sfogo rilasciato in preda alla disperazione, la madre di Michele Merlo-. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele. Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile!!!”.

Domenico Merlo "Dissero che Michele era tossico"/ "Poteva essere salvato da leucemia"

Lo sfogo della donna giunge online dopo che lo scorso settembre 2022 ben 49 pagine della perizia disposta sul caso della morte hanno confermato le indiscrezioni fugate nelle ultime precedenti, sulla morte di Merlo. Michele si sarebbe potuto salvare con una giusta diagnosi, se fosse capitato nelle mani di un parere medico esperto e professionale. Nel frattempo, ci pensa anche Amici 2022 di Maria De Filippi in corso a dare voce al caso di Michele Merlo. Di recente, in una nuova puntata domenicale del talent Samuele Antinelli ha eseguito una performance sulle note di Farfalle, il nuovo singolo postumo di Michele Merlo.

Michele Merlo, perizia: "medico negligente"/ Ma dubbi su sopravvivenza: ora Procura…

© RIPRODUZIONE RISERVATA