Michele Merlo, Salvini e Giorgia Meloni ai funerali/ Allo Stadio Rosà fan e canzoni

Oggi 18 giugno si sono tenuti i funerali di Michele Merlo, cantautore 28enne diventato popolare con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e deceduto a causa di una leucemia fulminante. Tanti hanno voluto dare il loro ultimo saluto all’artista, tra questi anche il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato allo stadio di Rosà, dove si sono tenuti i funerali, mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini. Poco dopo sul luogo è arrivata anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si è aggiunta ai tantissimi fan di Merlo che, insieme ai genitori e a tutti i presenti, hanno intonato le canzoni del giovane cantautore.

Poco prima l’inizio della celebrazione, il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, ha voluto spendere alcune parole per ricordare Michele Merlo: “Negli occhi splendidi di quel ragazzo c’era la grande voglia di vivere. Questo è solamente un momento di dolore – ha aggiunto il primo cittadino – ritengo che il silenzio sia la scelta migliore di vicinanza alla famiglia. È l’unica cosa che chiedo a tutti”. Alla domanda “Come ricorderete Michele?” Bordignon ha risposto: “È presto in questo momento”. L’omelia, come riporta l’huffingtonpost, si è chiusa con un invito del padre Carlo Maria Veronesi, della Diocesi di Bologna: “Non ci scoraggiamo e non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne”.

