Michele Merlo, toccante gesto della madre Katia/ Ha comprato una stella e…

La morte di Michele Merlo scomparso a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante, che gli ha causato un’emorragia cerebrale ha toccato il cuore di tutti. Il dolore per i genitori è enorme e, insieme, stanno provando a farsi forza per ricordare il figlio e capire cosa sia realmente accaduto durante le sue ultime ore di vita. Dopo la sua morte, la madre Katia ha affidato ai social il suo dolore scrivendo un commovente messaggio per Michele: “Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita”. A distanza di pochi giorni, la madre ha compiuto un altro gesto che sta emozionando il popolo del web.

Il gesto della madre di Michele Merlo per ricordarlo

Come fa sapere Amedeo Venza attraverso un post pubblicato su Instagram, la signora Katia ha deciso di comprare una stella a cui ha dato il nome di suo figlio. La mamma di Michele ha condiviso il tutto sui social pubblicando una foto e scrivendo “la nostra stella”. Un gesto toccante che ha emozionato tutte gli utenti del web. Anche la fidanzata di Michele, Luna Shirin Rasia, tra le storie di Instagram, ha pubblicato il certificato condiviso da un’amica di Michele che aveva scritto: “Così sappiamo dove trovarti”. Un gesto che ha commosso non solo coloro che conoscevano Michele, ma anche tutti gli utenti del web.

