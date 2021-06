Michele Merlo vaccinato contro il Covid?/ Famiglia ex di Amici: “fake news!”

Nelle ore che hanno preceduto la drammatica morte di Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici 16, prematuramente scomparso a 28 anni per una leucemia fulminante improvvisa, si era diffusa sui social una bufala sul suo conto che tirava in ballo una presunta precedente vaccinazione contro il Covid. Mentre l’artista vicentino era ricoverato in fin di vita all’ospedale Maggiore di Bologna sui social aveva iniziato a circolare la voce secondo la quale il giovane si fosse vaccinato contro il Covid. Poco prima del ricovero a causa di una emorragia cerebrale scatenata dalla leucemia fulminante, Michele si trovava a Bologna in casa di amici ma era stato colto da un malore anticipato da un forte mal di testa di cui aveva lasciato traccia anche nel suo ultimo post Instagram.

Dopo le indiscrezioni su un presunto collegamento tra il malore registrato dal ragazzo ed il vaccino Covid, la famiglia è intervenuta seccamente, come riferisce Il Resto del Carlino, parlando di una mera fake news. In una nota ufficiale i familiari hanno voluto “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid”.

MICHELE MERLO VACCINATO CONTRO IL COVID? BUFALA SOCIAL

Il vaccino contro il Covid, dunque, non avrebbe nulla a che fare con la morte prematura di Michele Merlo. La famiglia ha voluto ribadire nelle ore precedenti alla triste notizia come il 28enne fosse stato “colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”. E proprio il padre, come riportava nella serata di ieri il quotidiano Open, aveva anche descritto i sintomi della terribile malattia che lo aveva colpito ma che evidentemente nel primo pronto soccorso dove era si era recato era stata sottovalutata o addirittura non compresa: “Non posso dire se ha riferito al medico di avere, oltre agli altri sintomi, sangue dal naso – come ha avuto – e giramenti di testa. A Vergato gli hanno dato degli antibiotici da prendere: quando l’hanno mandato a casa aveva 38,5-39 di febbre”, aveva denunciato il genitore. Sui social però, la follia no-vax aveva preso piede con post legati a presunte vaccinazioni Covid e ad immaginarie correlazioni fatali. Nulla di tutto ciò, se non l’ennesima bufala smentita sul nascere.

