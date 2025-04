MORTO IN UN TRAGICO INCIDENTE L’ART DIRECTOR MICHELE MIGLIARINI

Il dolore ha invaso la redazione di Novella 2000 e il mondo delle arti grafiche, perché è morto Michele Migliarini, art director che con la sua creatività sapeva dare forma agli aspetti visivi dei progetti di cui si è occupato, trasformando concetti e visioni in realtà. A dare la triste notizia è stato il direttore del settimanale, Roberto Alessi, il quale si è lasciato andare a un sfogo e al tempo stesso un ricordo commosso che restituisce a chi non conosce Migliarini l’immagine di un grande professionista che lascia un vuoto incolmabile non solo a livello professionale, ma anche nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Alessi ha raccontato su MowMag di aver appreso la devastante notizia dal collega Carlo Faricciotti, direttore responsabile di Visto: Migliarini è stato vittima di un incidente stradale in moto in cui è coinvolta anche la moglie Caterina, fortunatamente sopravvissuta. Le ferite riportate dalla donna sono serie, infatti è stata trasportata con l’elisoccorso al Cto di Torino con fratture a caviglie e bacino, ma come precisato da Alessi, “si riprenderà“. Purtroppo non è possibile dire lo stesso per l’art designer 56enne di Novella 2000, che non è riuscito a sopravvivere all’impatto avvenuto nel pomeriggio di sabato, attorno alle 18, a Govone, un piccolo Comune della provincia di Cuneo, in Piemonte, che si trova tra Alba e Asti.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, che andrà ricostruita con precisione dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, al momento le prime informazioni riferiscono di uno scontro frontale che sarebbe verosimilmente dovuto all’invasione improvvisa della corsia opposta da parte di un’auto, quindi ci sarebbe stato un impatto frontale tra i due mezzi.

FAMIGLIA E COLLEGHI SOTTO CHOC

“Sono devastato“, è lo sfogo che Roberto Alessi, a cui fa eco anche Carlo Faricciotti. Il direttore di Novella 2000 ha affidato anche ai suoi canali social ed è proprio da qui che parte nell’articolo pubblicato su MowMag con cui annuncia dolorosamente la notizia della morte di Michele Migliarini. “La persona migliore che abbia mai conosciuto“, aggiunge il direttore di Novella 2000, che non si è ancora ripreso dallo choc. Scriverne e parlarne lo aiuta ad affrontare il dolore, ma serve anche a ricordare una figura professionale e umana che ha lasciato il segno a lavoro e nelle vite delle persone che hanno incrociato il suo cammino.

Non si può non partire dalla famiglia, dalla moglie Caterina, insegnante di sostegno, e dai figli Davide (esperto di post produzione fotografic) e Giacomo, studente. Una tragedia improvvisa con cui devono purtroppo fare i conti anche i genitori di Michele Migliarini, il grande architetto genovese Sandro, suo padre, e la madre, raggiunta a Londra dall’altro figlio Sebastiano, apprezzato scultore.

UN ARTISTA POLIEDRICO

Ma è una notizia che sconvolge anche chi aveva incrociato il cammino con Michele Migliarini a livello professionale. Laureatosi con 110 e lode all’Accademia di Brera, era un artista a tutto tondo, perché aveva avuto esperienze anche come scenografo e videomaker, quindi la sua visione era arricchita dalla formazione multidisciplinare che aveva maturato e che aveva conquistato Roberto Alessi, a cui era legato da una decina d’anni. Lo stesso si può dire per il resto della “galassia” che spazia da Novella 2000 a Visto, passando per un magazine di sposa, uno di cucina e un altro di beauty.

Essendo art director della Rubberduck, un service editoriale tra i più apprezzati d’Europa, in particolare da editori come Urbano Cairo e intellettuali come Stefano Zecchi, Michele Migliarini era una figura preziosa, il cui ufficio vuoto in redazione non rende l’idea della grandezza del dolore che ha travolto Roberto Alessi, Carlo Faricciotti e i suoi collaboratori, dai giornalisti ai grafici all’altro art director Paolo Bosani. Un dolore enorme che spinge anche noi della redazione de IlSussidiario.net a stringerci attorno alla famiglia e ai colleghi di Michele Migliarini in questo momento così difficile.