Michele Mirabella/ “A Legge capii di aver sbagliato facoltà vedendo una signorina…”

Michele Mirabella è stato ospite questa mattina negli studi del programma I Fatti Vostri per il consueto caffè con Salvo Sottile. Le prime parole sono per la sua storica parte nel film Fantozzi del 1983: “Io non riuscivo ad andare avanti, vedendo la reazione di Paolo Villaggio che era amico mia da prima, io non resistevo, dovemmo fare una pausa”.

Mario Merola, morto nel 2006/ La moglie Roberta Serrapiglia: le nozze nel 1964

“Paolo era molto curioso dei problemi filosofici e religiosi, facemmo insieme una sorta di pellegrinaggio in Umbria non religioso, mi chiese perchè dovevamo credere e io ho dovuto fare il teologico”. Su Massimo Troisi, Michele Mirabella racconta: “Lo conoscevo prima del suo successo straordinario. Un giorno venne a casa mia vedendo tutti i libri che avevo e mi chiese se erano miei e se li avessi letti tutti”.

Antonella Elia, un infanzia segnata dalla morte dei genitori/ "Vorrei dimenticare…"

MICHELE MIRABELLA: “QUANDO ERO ISCRITTO A LEGGE…”

Da ragazzo Michele Mirabella sembrava destinato a frequentare ad un’altra carriera essendosi iscritto a Legge fino a che non seguì una signorina che lo portò nel luogo che di fatto gli aprì la mente: “Avevo capito di avere sbagliato iscrizione all’università che avevo fatto solo per rimandare il militare. Mi ero iscritto a Legge, non avevo proprio voglia, mi annoiavo a morte, io dormivo, poi vidi passare delle colleghe fra cui una signorina, incuriosita dal fascino di una di loro, la inseguii, andarono alla facoltà di lettere e mi trovai ad un convegno su Macchiavelli e dietro la cattedra 8 giganti: io capii che quella era la mia facoltà, e quindi ho trovato la mia strada”.

Avvelenò genitori con penne al salmone/ Madre di Asoli: "Mio figlio è un omicida"

Sul suo storico programma con Lino Banfi e Renzo Arbore: “Era tutto improvvisato, con lui bastava uno sguardo e un gesto…”. Ma Michele Mirabella viene mai scambiato per un medico? “Mai successo mezza volta, mai fatto il prof di medicina perchè mai un prof di medicina può condurre una trasmissione sulla medicina”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA