Michele Mirabella chi è? Ex moglie e figlie Margherita e Marta/ A BellaRai2: “Non mi riconosco in questa tv”

Michele Mirabella, chi è lo storico conduttore: mistero sull’ex moglie e le due figli Margherita e Marta

Pierluigi Diaco è al timone di BellaRai2, serata speciale dedicata ai 70 anni della televisione e tra i tanti ospiti vi è anche Michele Mirabella, chi è? Classe 1943 ha dunque 79 anni ed originari della Puglia. È un regista, attore e conduttore televisivo italiano conosciuto soprattutto per i programmi Elisir e Tutta salute. In pochi sanno che ha recitato anche in film per il cinema.

BellaRai2 di Pierluigi Diaco/ Diretta e ospiti 30 maggio 2024: Giancarlo Magalli, frecciata a Raffaella Carrà

Michele Mirabella è molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata e per questo non si conoscono molti dettagli a riguardo. Insieme alla ex moglie, della quale non si conosce l’identità, il conduttore ha due figlie di nome Margherita e Marta. Margherita fa la fotografa ed ha raccontato a “The Daily Cases” le emozioni che le regala la sua professione: “Il mio interesse per la fotografia è nato dalla mia passione per la memoria: la memoria di un instante, la memoria collettiva e storica come quella privata di un album di famiglia. Le foto private che guardavo da bambina, quasi ossessivamente, e le foto dei grandi fotografi a volte incontrate per caso”.

Chi è Gianni Boncompagni, com’è morto il paroliere e autore tv/ Le figlie: “Un padre indimenticabile…”

Michele Mirabella ospite a BellaRai: “Non mi riconosco in questa tv”

Ospite nella serata evento di Pierluigi Diaco, Michele Mirabella parlando della differenza tra il suo modo di condurre e la tv di alcuni anni fa e quella attuale ha confessato: “Faccio un po’ di fatica a riconoscerlo perché ‘l’addobbo’ è cambiato, la frequentazione del pubblico, invece, è rimasta quella, cordiale e sincera, mi piace mi piace sentirla”. Per quanto rigurda, infine, alcune curiosità ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È anche un docente universitario e ha insegnato Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA