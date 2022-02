Michele Mirabella: “Le suore con me gridarono al miracolo”/ “Avevo 4-5 anni quando…”

Michele Mirabella è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Ciao Maschio”, trasmissione di Rai Uno condotta da Nunzia De Girolamo e andata in onda nella serata di sabato 12 febbraio 2022. Nel corso del programma, l’ospite si è definito “sognifugo”: “È un neologismo. Se c’è una cosa che mi dà fastidio sono i sogni. Non li sopporto. Anche perché mi perseguitano per tutta la prima parte della giornata. I sogni veri, quelli che fai dopo aver mangiato le cime di rapa, dipendono da quello che mangi. I broccoletti, per esempio. Stufati con le cipolle sono istigatori al sogno”.

Ornella Muti commossa per lettera figlia Naike/ "Mia mamma andata via da poco..."

A volte il sogno diventa incubo: “Che vuol dire incubo? Qualcosa che incombe su di te. Tant’è vero che succubo è il contrario di incubo. Esattamente. Si dice succubo, non succube. Quando avevo appena quattro anni e mezzo, cinque anni, dicevo ‘che vuol dire quella cosa?’. Quando andai all’asilo io praticamente sapevo un po’ leggere, perlomeno quanto bastava. Cominciai a scrivere e le suore gridarono al miracolo. Fu arruolata tutta una congrega di santi e e fu avvertita soprattutto la mia mamma. Guardi che suo figlio sta poco bene, commentarono”.

Drusilla Foer, lo scontro con Iva Zanicchi a Sanremo 2022/ La cantante: "Amiche ma.."

MICHELE MIRABELLA: “VI RACCONTO IL MIO SOGNO RICORRENTE”

A “Ciao Maschio”, Michele Mirabella ha raccontato il suo sogno ricorrente: “Sono in un grande albergo, con la mia professione si cambia spesso letto per dormire. Somiglia quasi tutti i buoni alberghi che ho frequentato. Non trovo la mia camera, è la suite naturalmente che non ho, ma nel sogno almeno me la posso permettere. Non la trovo e chiedo al personale, però il personale poi si identifica con gli ospiti. Gli ospiti fanno tutti parte di un film e io rimango atterrito. Io non amo propri sogni, non ci sono i sogni belli, ma per me sono tutti quanti incubi e non mi piace”.

Ornella Muti/ “Sanremo? Una fatica, non è il mio habitat! Morte papà mi ha segnato…”

Perché questo sogno? “Ci vorrebbe un congresso intero di psicologi psichiatri! Io mi colpevolizzo nel sogno, preferirei non sognare, però mi è stato spiegato che è impossibile, così come non ricordarli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA