Michele Misseri, a “Porta a Porta”, torna a parlare della “sua” verità, spiegando di aver ucciso Sarah Scazzi, sua nipote: le responsabilità non sarebbero infatti della moglie Cosima e della figlia Sabrina, in carcere per l’omicidio della ragazzina. L’uomo continua a professarsi colpevole, anche di fronte alle telecamere: “La verità è che ho ucciso io Sarah. L’ho detto nei primi interrogatori quando mi hanno arrestato. Mia figlia e mia moglie non c’entrano niente. Io sono colpevole e sono fuori, loro innocenti e sono dentro. La mia vera carcerazione è questa. Io mi stavo uccidendo perché non ce la faremo più ad andare avanti per il rimorso: stavo prendendo il veleno ma poi mi sono detto che Sarah non sarebbe stata mai trovata”.

Delitto di Avetrana, ricorso Cedu: cosa succede/ Può riaprirsi processo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano?

Michele Misseri, zio di Sarah Scazzi, racconta ancora la dinamica del giorno in cui la ragazzina è stata uccisa: “Quando Sarah è scesa quel giorno, io l’ho presa di spalle. Io non l’avevo mai vista così vestita come stava, con un costumino e un pantaloncino rosa. Ho allungato la mano, questa è la verità. Lei ha cercato di scappare, mi ha dato un carcere e io avevo paura che lo raccontasse. Qualche giorno prima le avevo dato una pacca sul sedere e lei mi disse che non dovevo farlo più. Questo non l’ho mai detto perché mi è stato sempre impedito di dirlo”.

Michele Misseri, video confessione choc a Le Iene/ "Dopo aver ucciso Sarah Scazzi ho provato a violentarla"

Michele Misseri: “Ho subito violenze da bambino”

Michele Misseri, a “Porta a Porta”, racconta una verità scioccante sul suo passato: “Io ho subito violenze da bambino. Non l’ho mai detto né a mia moglie né alle mie figlie, avevo più o meno 5-6 anni. Mio padre mi aveva venduto a fare il pastorello: sono stato violentato sotto un albero di fico, e poi anche in una masseria. Ero stato abusato dal padre e dal figlio e non dovevo dire niente perché sennò era peggio. Non lo sapeva nessuno, per la prima volta è uscito in tv. Io mi vergognavo. Sotto il fico avevo pensato di abusare del corpo di Sarah”.

Valentina Misseri: “Sarah Scazzi uccisa da mio padre”/ “Lei era sviluppata e lui la guardava diversamente”

.