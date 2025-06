Ormai non si fa che parlare di lui: dopo l’interista a Belve, Michele Morrone ha aperto un vero e proprio vado di Pandora, scagliandosi contro quello che ha definito ‘il circoletto’ del cinema italiano. Per questo ha ricevuto complimenti di chi si è detto d’accordo con le sue dichiarazioni ma anche le critiche di chi lo ha accusato di non essere questo grande attore che pensa. La realtà è che, oltreoceano, Morrone è richiestissimo.

È ormai notizia certa che sarà nella seconda stagione della serie di successo The Gentleman di Guy Rithie e presto sarà anche a lavoro in nuove importanti produzioni cinematografiche. Tuttavia, se il lavoro procede a gonfie vele, sul versante dell’amore è tutt’altra storia per il bel Morrone.

Per circa due anni, Michele Morrone ha vissuto una storia d’amore con la modella svizzera ventunenne Moara Sorio, mostrata spesso anche attraverso i rispettivi social. Tuttavia, le ultime notizie svelano che i due si sono lasciati, una rottura che il celebre attore non ha però superato. Anzi, Morrone vorrebbe assolutamente recuperare questa relazione. È questo quanto fa sapere il settimanale Oggi, che nel suo nuovo numero scrive: “Il passionale Morrone non si rassegna alla fine della relazione e le starebbe provando tutte per tornare con quella che dice essere la donna che ha più amato nella vita.” La modella, tuttavia, non sarebbe certa di questo ritorno, non fidandosi delle promesse del suo ormai ex fidanzato: “Moara però nicchia e sembra non fidarsi delle promesse di cambiamento del bel Michele”, fa sapere la fonte. È, dunque, davvero tutto perduto per la coppia che ha fatto sognare il web?

