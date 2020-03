Michele Morrone/ Canzone per mamma Angela “Fiction? Discorso complesso”

L’attore Michele Morrone, volto noto del nostro piccolo schermo e spesso ospite di Eleonora Daniele, è tornato protagonista della trasmissione di Rai1 anche oggi, in collegamento con Storie Italiane. Anche lui, come tutti gli italiani (e non solo) sta vivendo la quarantena a causa del Coronavirus recluso in casa. Alla domande della conduttrice su come stesse vivendo il suo isolamento ha infatti commentato: “Recluso in casa cercando di lavorare il più possibile, creare e fare cose per essere pronto per quando finirà questo benedetto calvario”. La Daniele ha sottolineato come il giovane attore stia avendo molto successo soprattutto all’estero, come mai? E’ stato lo stesso Morrone a spiegarlo: “è successo tutto così veloce che non ho capito neanche io cosa è successo, ho girato un film dove sono protagonista in Polonia dove presto uscirà in Italia su una piattaforma molto importante”.

MICHELE MORRONE A STORIE ITALIANE: PRESTO PROTAGONISTA DI 365 GIORNI

Il film che vedrà protagonista il giovane attore Michele Morrone, si chiamerà “365 giorni”. Come spiegato dallo stesso nel corso della trasmissione mattutina di Rai1, indosserà i panni di un mafioso siciliano che rapisce una ragazza, Laura e pur di farla innamorare di sé si dà come tempo massimo proprio un anno, da qui il titolo della pellicola. In attesa di rivederlo come attore a quanto pare per un film che sarà ospitato su una piattaforma di streaming (Amazon Prime? Netflix? Non ci è dato saperlo), Morrone ha spiegato: “è nato tutto così veloce”, il regista gli avrebbe chiesto quali fossero le sue aspirazioni e lui gli fece notare che era la musica “e da lì è partito tutto”, ha aggiunto. Infine, ha colto l’occasione per dedicare a mamma Angela un suo brano: “dato che c’è la mia mamma collegata, canto una canzone scritta in questi giorni dedicata a lei”, h spiegato. E quando Eleonora gli ha fatto notare che manca nelle fiction nostrane, ha chiosato: “è un discorso un po’ complesso questo”.



