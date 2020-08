Michele Morrone dalla Rodriguez a Cristina Buccino?/ Le performance in 365 spingono..

Le performance di Michele Morrone in 365 per Netflix hanno fatto già il giro del mondo e proprio questo ha reso l’attore più popolare di quanto non fosse anche con le donne e all’occhio del gossip. Proprio in queste settimane si stanno alternando nomi di vip e sedicenti tali come presunte fidanzate del bell’attore italiano e se nei giorni scorsi si è fatto spesso il nome di Belen Rodriguez, adesso si fa quello di Cristina Buccino. A rivelare questo “chiodo fisso” dell’attore è stato il settimanale Chi che proprio nel numero in edicola oggi non solo ha rivelato che Michele Morrone sarebbe interessato alla bella calabrese ma che lei avrebbe risposto con un due di picche visto che, secondo secondo i rumors non confermati, sarebbe già impegnata con Andrea Iannone, ex proprio di Belen Rodriguez.

MICHELE MORRONE VERSO CRISTINA BUCCINO?

Il cerchio si chiuderà così e cosa c’è di vero in tutti questi valzer di coppie, presunti o veri che siano? Al momento Belen Rodriguez è in vacanza in giro per il mondo con il figlio e con gli amici, Andrea Iannone e Cristina Buccino sono stati avvistati nello stesso locale in cui hanno posato (in momenti differenti) con la proprietaria del ristorante, e Michele Morrone? L’attore del momento sta vagliando una serie di proposte importanti arrivate proprio dopo il successo del film trash e altamente erotico targato Netflix che lo ha portato sulla cresta dell’onda. Per lui si aprirà la strada del cinema italiano oppure dovrà accontentarsi di approdare in uno dei reality in onda dal prossimo autunno? Lo scopriremo solo strada facendo e non solo nella vita lavorativa ma anche in amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA