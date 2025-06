Michele Morrone si prende la sua rivincita dopo la polemica intervista a Belve. Com’è noto, poche settimane fa, l’attore è stato ospite nel programma di Francesca Fagnani, dove hanno fatto molto rumore le sue critiche nei confronti dell’industria cinematografica italiana. Morrone ha parlato di un vero e proprio “circoletto“, dal quale si sarebbe sempre sentito snobbato e sminuito. “Dopo un David Di Donatello si sentono degli dei scesi in terra. In Italia non mi prendono perché pensano voglia solo fare il figo. Non mi sento parte di un cinema che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’“, sono state alcune delle sue dichiarazioni.

Da quel momento si è scatenata una vera e propria bufera mediatica contro di lui. Difatti, numerosi personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno preso le distanze dalle sue parole, criticandolo apertamente. Tra questi, Luca Argentero ha espresso il suo disappunto, mentre Victoria Cabello non ha usato mezzi termini, arrivando a definirlo addirittura un “cane”. Sui social, poi, Morrone è stato travolto da una valanga di critiche.

Michele Morrone si “vendica” dopo la polemica a Belve: ecco come

Nel giro di pochi giorni, però, Michele Morrone si è preso una sorta di rivincita. Difatti, è stato da poco annunciato il suo ruolo da protagonista nella seconda stagione della serie The Gentlemen di Guy Ritchie, accanto a due volti noti del cinema italiano: Sergio Castellitto e Benedetta Porcaroli. Un dettaglio che non è passato inosservato, dato che entrambi farebbero parte di quel “circoletto” del quale Morrone aveva denunciato l’esclusività e da cui, a suo dire, era sempre stato snobbato. Ora, invece, si ritroverà sullo stesso set, diretto da uno dei registi più apprezzati del panorama internazionale.

Insomma, come sottolineato dal settimanale Chi: “Se è così inadatto, sopravvalutato e fuori categoria, perché lavora accanto a chi ha la benedizione del circolino? Morrone è passato da essere uno degli attori più bersagliati dai puristi del cinema italiano a condividere la scena con alcuni degli esponenti di maggior spicco di quello stesso mondo”.