MICHELE MORRONE/ Dopo il cinema sogna Sanremo: “Sono combattuto perché…” (Verissimo)

C’è anche Michele Morrone, tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi dalle 16 su Canale 5. Morrone è uno degli attori e cantanti più in voga del momento, che – forte della sua aitanza e giovane età (ha appena compiuto 30 anni) – sta conquistando buona parte del pubblico femminile in Italia un po’ come ha già fatto in precedenza il turco Can Yaman. Per ora, comunque, il primato resta a lui: Michele si sta ancora facendo strada nel mondo del cinema, e c’è da dire che – contrariamente al suo ‘rivale’ – non concentra le sue energie in un unico campo. Un’altra delle sue grandi passioni è infatti la musica: “Quando recito devo entrare nella mente di un personaggio e rispettare un testo”, spiega, in un’intervista del 30 settembre a Vanity Fair, “con la musica invece sono davvero me stesso perché do forma a qualcosa che non esiste, ma sento dentro”.

Gli esordi di Michele Morrone

Inizialmente, Michele Morrone non aveva pensato a una carriera come attore. Poi, nel 2001, all’età di 11 anni, cambiò improvvisamente idea, considerando come la magia che cercava come bambino avrebbe potuto trovarla solo sul set di un film (possibilmente fantasy). Non ha mai del tutto abbandonato la musica, però, e dalle sue parole si capisce che il sogno è quello di portare avanti entrambe le attività. Ma come ha iniziato a recitare? “A Melegnano, dove sono cresciuto, c’era una vecchia scuola di recitazione, abbastanza lontano da casa mia. Ricordo che trovai una bici abbandonata, con le ruote sgonfie: ogni giovedì, anche in mezzo alla neve, andavo al corso con altre 3/4 persone. Iniziai a scaricare monologhi, li leggevo persino durante matematica: oggi posso dire che quella era passione vera”.

Michele Morrone: “Andrei a Sanremo se fosse possibile…”

Ad oggi, oltre a recitare, Michele Morrone si distingue anche in qualità di musicista. Ultimamente ha iniziato pure a suonare la chitarra, ma in maniera amatoriale, con i tutorial su Youtube: “La uso semplicemente per accompagnarmi. Tra l’altro me la regalò una mia ex ragazza e quando ci lasciammo me la sfondò in terra. Poi, forse presa dai sensi di colpa, me ne ricomprò una uguale. Ad una condizione: non tornare insieme (ride, ndr)”. Quanto ai testi, invece, per ora li scrive in inglese: “È una lingua che so come l’italiano, riesco ad esprimermi meglio quando canto. Ho scritto anche brani in italiano, ma non mi hanno soddisfatto a pieno. Inoltre ho fan che mi seguono da tutto il mondo, mi piace che capiscano il mio messaggio”. Questo però gli preclude la possibilità di partecipare a Sanremo: “Certo, il Festival è fantastico, ma vorrei appunto cantare una mia canzone”, fa sapere. “Sono combattuto perché a volte credo che dovrebbero focalizzarsi più sull’artista italiano invece che sul testo italiano. Ma in fondo penso pure sia giusto mantenere una tradizione”.



