Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka fidanzati dopo 365 Giorni?/ Gesto romantico…

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka: scintilla sul set?

Galeotto potrebbe essere stato il sel del film “365 Giorni” per Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka. I due attori, durante la presentazione del film, disponibile su Netflix dal 27 aprile, sono apparsi in atteggiamenti molto intimi. Anche sul profilo Instagram dell’attrice spunta un video in cui i due scherzano, sorridono e si scambiano sguardi complici. In particolare, i fan hanno notato lo sguardo affascinante che l’attore rivolge alla collega che nel film interpreta Laura Biel.

I due, dopo aver lavorato insieme sul set del primo film quando l’attore era impegnato, si sono ritrovati a lavorare insieme anche nel secondo capitolo della saga. La complicità che i due sfoggiano sul set, dunque, è la stessa che hanno nella vita vera?

Michele Morrone: tatuaggio per Anna-Maria Sieklucka

I gesti social di Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka non sono passati inosservati ad una fanpage di coppia. Inoltre, l’attore, come racconta Isa e Chia, nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato dei video mostrando un tatuaggio ovvero le lettere “AMS”. I fan hanno pensato immediatamente alle iniziali del nome dell’attrice, ma sarà davvero così?

Dopo la fine del matrimonio e altri flirt, Michele Morrone ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla propria vita privata evitando di commentare rumors e indiscrezioni. Anche sul rapporto con la collega, infatti, non ci sono dichiarazioni: tra i due sarà davvero scattata la scintilla?

