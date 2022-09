Michele Morrone e Khloé Kardashian stanno insieme?/ Galeotta fu la foto nel backstage

Michele Morrone e Khloé Kardashian, una foto scatena il web che sogna una relazione tra i due

Michele Morrone e Khloé Kardashian si sono mostrati molto amichevoli l’una verso l’altra, in occasione di una sfilata di Dolce&Gabbana in cui la sorella Kim è stata curatrice e modella. Un po’ di chiacchiere, sorrisi e qualche formalità e già il web sogna di una possibile relazione tra il sex symbol italiano e la nota influencer americana.

Oltre alla complicità però, una foto in particolare ha destato l’interesse dei fan che vedono nei due già una coppia romantica. Michele Morrone ha infatti postato sulle storie di Instagram, una foto in cui lui e la modella sono abbracciati. Inoltre, la posa dell’attore sembra sussurrare qualcosa di romantico all’orecchio di Khloé Kardashian. Questo ha alimentato il gossip secondo cui tra i due esiste già un flirt in corso, ma non ci sono dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Al momento si tratta solo di rumors, desideri, e ipotesi del web che spera nella coppia.

Michele Morrone è sicuramente uno dei sex symbol più apprezzati dalle donne, compresa Miriana Trevisan che non nasconde di avere un sogno proibito: “Vederlo un po’ più nudo“.

L’ex concorrente del GF Vip, ai microfoni di Pipol Tv ammette di avere una particolare attrazione per l’attore: “Beh, Michele Morrone è tanta roba! Lui è di una bellezza incredibile, credo sia in assoluto uno dei più belli. Ecco, un pensiero del genere ammetto di averlo avuto per lui”. Per quanto riguarda l’industria del nudo, la showgirl non poteva che riferirsi alla piattaforma OnlyFans: “Ognuno della propria azienda, della propria immagine, sceglie di fare quello che vuole. Certo, sarebbe meglio mettere anche le tasse su Onlyfans. Un social del genere non può rappresentare una fuga e scorciatoia dai problemi economici. Però rispetto tutti, credo che ognuno debba sentirsi libero di scegliere cosa fare senza essere giudicato. Anche se, a volte, la realtà corrisponde ad altro”.

