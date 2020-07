Michele Morrone è la nuova fiamma di Belen Rodriguez?/ Il sex symbol corteggiatore…

Michele Morrone è la nuova fiamma di Belen Rodriguez? Secondo quanto si legge nel numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 29 luglio, l’attore sarebbe tra i corteggiatori della showgirl argentina la cui conoscenza con Gianmaria Antinolfi non avrebbe avuto un seguito dopo i primi incontri. “Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram. Lui corrisponde perfettamente ai canoni di Belen”, scrive Chi che continua ad occuparsi della vita privata della showgirl argentina, attualmente in vacanza a Ibiza con l’amico Mattia Ferrari mentre il figlio Santiago è sull’Isola di Ponza insieme a papà Stefano De Martino. Tra Michele Morrone e Belen Rodriguez, per il momento ci sarebbe stato solo uno scambio di messaggi sui social, ma stando a quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, potrebbe essere proprio l’attore a conquistare il cuore di Belen.

MICHELE MORRONE, UN SEX SYMBOL PER BELEN RODRIGUEZ?

Michele Morrone, protagonista del film 365 giorni su Netflix che lo ha reso un sex symbol in tutto il mondo con 9,4 milioni di followers, sarebbe uno dei tanti uomini ad aver subito il fascino di Belen Rodriguez. Al momento, dopo la fine del matrimonio con la stilista libanese Rouba Sadeeh da cui ha avuto due bambini, Marcus e Brando, l’attore è ufficialmente single. Corteggiato da una lunga schiera di donne, Morrone non avrebbe una fidanzata ufficiale e l’estate 2020 potrebbe avvicinarlo a Belen. La calda estate post Covid, dunque, porterà alla nascita della coppia di bellissimi? Per il momento, Belen e Morrone non commentano l’indiscrezione lanciata da Chi. I messaggi che si sarebbero scambiati su Instagram si trasformeranno in qualcosa di più concreto?



